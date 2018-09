UEFA Nations League | Germania-Francia in esclusiva su Canale 5

UEFA Nations League - cos’è e come funziona : il meccanismo - i gruppi - il calendario : Parte la Uefa Nations League, un po’ una rivoluzione nel calcio delle nazionali. Addio alle amichevoli, giovedì 6 settembre prende il via la nuova competizione col match tra i due più recenti campioni del mondo: all’Allianz Arena di Monaco di Baviera si affrontano Germania e Francia alle 20:45 (in diretta tv su Canale 5 e in streaming su Premium Play). Un big-match che dà fin da subito lustro e appeal al torneo ideato per far crescere le ...

Pronostici UEFA Nations League 6 Settembre 2018 : Giovedi 6 Settembre 2018, si apriranno ufficialmente le danze valevoli per la fase di qualificazione della UEFA Nations League. Competizione che aprirà le danze col botto visto la bellissima sfida in primis di Germania-Francia. Andiamo ad analizzare insieme, tutte le partite di giornata.Pronostico Germania-Francia 06-09-2018Si prospetta una sfida molto interessante fra queste due squadre molto forti e simili su carta. La Germania naturalmente ...

Pronostico Gibilterra vs Macedonia - UEFA Nations League 6-9-2018 e Analisi : UEFA Nations League 2018-2019, Lega D Gruppo 4, Analisi e Pronostico di Gibilterra-Macedonia, giovedì 6 settembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Gibilterra-Macedonia, giovedì 6 settembre. La UEFA Nations League propone al Victoria Stadium un match che promette tanti gol. Analisi e Pronostico del match.Come arrivano Gibilterra e Macedonia?Gibilterra è reduce da una vittoria per 1-0 con la Lettonia, dopo 10 sconfitte consecutive ...

Pronostico Norvegia vs Cipro - UEFA Nations League 6-9-2018 e Analisi : UEFA Nations League 2018-2019, Lega C Gruppo 3, Analisi, probabili formazioni e Pronostico di Norvegia-Cipro, giovedì 6 settembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Norvegia-Cipro, giovedì 6 settembre. La UEFA Nations League propone all’Ullevaal Stadion un match che promette tanti gol. Analisi e Pronostico del match.Come arrivano Norvegia e Cipro?La Norvegia è stata inserita nel gruppo 3 della Lega C anche con Bulgaria e ...

Pronostico Repubblica Ceca vs Ucraina - UEFA Nations League 6-9-2018 e Analisi : UEFA Nations League 2018-2019, Lega B Gruppo 1, Analisi e Pronostico di Repubblica Ceca-Ucraina, giovedì 6 settembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Repubblica Ceca-Ucraina, giovedì 6 settembre. La prima giornata della UEFA Nations League propone al Mestský fotbalový stadion un match equilibrato. Analisi e Pronostico del match.Come arrivano Repubblica Ceca e Ucraina?Dopo la mancata qualifcazione alla Coppa del Mondo in Russia, la ...

Programmazione TV UEFA Nations League 2018 su Rai e Mediaset : Ecco la Programmazione completa di tutte le partite della Uefa Nations League 2018 trasmesse in diretta su Rai e Mediaset Tutto pronto per il trofeo Uefa Nations League in partenza da giovedì 6 settembre 2018. Tra le squadre in gara anche la Nazionale Italiana allenata da Roberto Mancini, grande assente ai Mondiali Russia 2018. Scopriamo la Programmazione di tutte le partite previste sulla Rai e sulle reti Mediaset. Nations League: ...

UEFA Nations League : Italia dietro le 'big' - trionfo azzurro a 9 - 00 : Subito dietro un'altra grande delusa di Russia 2018, la Germania, a 5,00, che addirittura precede la Francia, campione del mondo offerta a 6,00 assieme al Belgio. Si punta a 12 sull 'Inghilterra e a ...

UEFA Nations League - Benassi : 'Un onore essere in Nazionale - è il momento migliore della mia carriera' : E' l'uomo del momento, capocannoniere a sorpresa del campionato di Serie A. Tre gol in due giornate per Marco Benassi, che dopo l'exploit di questo inizio di stagione con la maglia della Fiorentina ...

Nasce la Nations League : quanto vale - come funziona - e perché l'UEFA la vuole - : Torneo spettacolo con in palio denaro e posti per Euro 2020. Eredità di Platini e motivo di scontro con la Fifa per il controllo del calcio

Germania - Francia inaugura la UEFA Nations League : A4: Inghilterra - Spagna , 20:45, Dopo il sorprendente cammino in Coppa del Mondo arrestatosi solamente in semifinale, i ragazzi di Gareth Southgate giocheranno a Wembley da eroi nazionali. L'estate ...

UEFA Nations League : cos'è e come funziona il torneo delle 'amichevoli' per le nazionali d'Europa : Non più amichevoli di avvicinamento agli Europei. La rivoluzione della Uefa, già partita nella sua idea originaria nel 2014, si concretizzerà in questa stagione agonistica a partire dal prossimo ...

Convocati Italia/ Nazionale - la lista giocatori di Mancini per Polonia e Portogallo - UEFA Nations League - : Convocati Italia: Nazionale, Mancini chi convocherà? lista giocatori per le partite contro Polonia e Portogallo, primi impegni in Uefa Nations League

