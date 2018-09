UE | il 30% dei contenuti delle piattaforme di streaming video dovrà essere prodotto in

Finanziamenti per €300 milioni alle PMI italiane dei settori culturali e creativi : La Cassa depositi e prestiti , CDP, CDP è l'Istituto Nazionale di Promozione che sostiene l'economia italiana dal 1850. Finanzia gli investimenti pubblici e lo sviluppo delle infrastrutture del Paese,...

Caso Diciotti - fascicolo trasmesso al Tribunale dei ministri. In 50 pagine l'atto d'accusa a Salvini : «Rischio 30 anni ma non mi fermo» : La Procura di Agrigento ha trasmesso ai pm di Palermo il fascicolo d'indagine sul ministro dell'Interno Matteo Salvini e sul capo di gabinetto Matteo Piantedosi, indagati per il trattenimento...

Maltempo Varese : oltre 30 interventi dei Vigili del fuoco : Decine di richieste di soccorso sono giunte ai Vigili del fuoco della provincia di Varese a causa la forte ondata di Maltempo che ha colpito il territorio durante la notte: oltre trenta gli interventi effettuati per allagamenti e tagli pianta. Sei le squadre impegnate su tutta la provincia. Le operazioni sono attualmente in corso. L'articolo Maltempo Varese: oltre 30 interventi dei Vigili del fuoco sembra essere il primo su Meteo Web.

Genova - Toti : "Ponte demolito in 30 giorni" | Autostrade allarga la zona dei pedaggi gratis : Il commissario per l'emergenza e governatore ligure fa il punto della situazione e spiega che "il moncone Est sarà demolito in modo più rapido con mezzi meccanici ed esplosivi, come idea. Mentre il moncone Ovest sarà smontato pezzo pezzo."

Maltempo - oltre 30 gli interventi dei vigili del fuoco nel Vibonese : Sono stati oltre 30 gli interventi effettuati dalle ore 17 di ieri alle ore 6:00 di questa mattina a causa del Maltempo che ha flagellato la costa. Le intense precipitazioni hanno prima colpito la ...

La voce della Politica Braia : strade rurali - al via i 30 progetti dei comuni materani : ... soprattutto nelle aree interne, per lo sviluppo del comparto e il rilancio dell'economia rurale nei territori." Lo ha dichiarato l'Assessore alle Politiche Agricole e Forestali, Luca Braia ...

ASSESSORATO AL COMMERCIO - Mercoledì 29 agosto alle 19.30 in piazza del Municipio il meglio dei vini e dei prodotti tipici dell'Emilia ... : 'Tramonto DiVino edizione 2018', il tour del gusto torna a fare tappa a Ferrara 24-08-2018 / Giorno per giorno Si è svolta in mattinata , venerdì 24 agosto, nella residenza municipale di Ferrarala ...

Nba - Michael Jordan simbolo dei Bulls per "30 squadre - 30 campioni" : Michael Jordan nel 1987. Ap Michael Jordan nel 1987. Ap C'è un prima e dopo, in Nba e nel basket in generale. Un prima di Michael Jordan e un dopo Michael Jordan. Perché MJ è stato il più forte di ...

Nba - Kevin Garnett simbolo dei Wolves per '30 squadre - 30 campioni' : I playoff, a Minneapolis, mancavano addirittura dai suoi tempi. Dovrebbe bastare per capire perché Kevin Garnett è l'uomo franchigia di ogni epoca dei TimberWolves. Gli anni di gloria, quelli in cui ...

Nba - Kobe Bryant simbolo dei Lakers per '30 squadre - 30 campioni' : Una franchigia leggendaria può proporre diversi uomini copertina. Kobe Bryant però per i Lakers è stato qualcosa di veramente speciale. Arrivato direttamente dal draft, dopo una magia di Jerry West, ...

"Il 30% dei ponti francesi è a rischio" : dopo i fatti di Genova uno studio preoccupa la Francia : dopo il crollo del Ponte Morandi, nel quale hanno perso la vita almeno 4 francesi, l'allarme sicurezza riecheggia anche in Francia. Stando a un recente rapporto governativo rilanciato da tutti i media locali, nel paese transalpino quasi un terzo dei ponti sarebbe pericolante, e in assenza di interventi il 62% delle strade sarebbe in uno stato avanzato di degrado nel 2037. "Conclusioni preoccupanti" che hanno indotto Le Figaro a chiedere il ...

Crollo Ponte Genova - adesso la Francia ha paura : a rischio il 30% dei ponti : Una tragedia immane, quella del Crollo del Ponte Morandi a Genova, che ha scosso il mondo intero. E molti si interrogano sullo stato attuale delle proprie strutture. In questi termini, un rapporto che in altri tempi sarebbe passato inosservato, adesso è diventato più attuale che mai: secondo due società specializzate, incaricate di uno studio dal ministero dei Trasporti, “sui 12.000 ponti della rete francese gestiti dallo stato, un terzo ...

Dagli incendi ai terremoti - Viminale : oltre 2.230 interventi dei vigili del fuoco al giorno : Il Ministero dell’Interno ha reso noto che tra l’agosto dell’anno scorso e il luglio di quest’anno i vigili del fuoco hanno effettuato in tutta Italia 815.633 interventi, una media di oltre 2.230 al giorno, 93 ogni ora: si tratta in dettaglio di interventi di soccorso ordinario (36%), per incendi ed esplosioni (31%), per incendi di bosco e sterpaglie (13%), dissesti statici (6%), incidenti stradali (5%), danni idrici e ...

Calendario Serie A basket 2018-2019 : le date e il programma delle 30 giornate e dei playoff : Il 7 Ottobre prenderà il via la Serie A di basket. La Regular Season del campionato italiano terminerà poi il 12 Maggio. L’Olimpia Milano difende il titolo dello scorso anno e comincerà la sua stagione con la sfida casalinga contro la Happy Casa Brindisi. Sarà subito una prima giornata molto interessante con alcune partite di grande interesse come quella tra Venezia e la nuova Torino di Larry Brown o la prima in casa della neo promossa ...