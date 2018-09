Tre appuntamenti a Vicchio per la Giornata degli etruschi

San Benedetto - due nuovi appuntamenti col Trekking urbano e visita al Faro tramonto : ...prenotazioni incessanti e il tutto esaurito che si registra ad ogni appuntamento.' La direzione giusta verso cui tendere è la valorizzazione delle risorse e della cultura del territorio e un'economia ...

MODENA CARPI SASSUOLO festivalfilosofia 2018 200 appuntamenti fra lezioni magistrali - mosTre - concerti - spettacoli e cene filosofiche : La diciottesima edizione del festival prevede lezioni magistrali, mostre, spettacoli, letture, giochi per bambini e cene filosofiche. Gli appuntamenti saranno quasi 200 e tutti gratuiti. Piazze e ...

BARI SOCIAL SUMMER : CONCLUSI GLI APPUNTAMENTI DEL VILLAGGIO DEL MARE A PANE E POMODORO OLTre 1400 PERSONE COINVOLTE : Tante e nuove iniziative sono state il fulcro del successo del VILLAGGIO del MARE: yoga per bambini, ginnastica dolce per anziani, spettacoli di teatro per ragazzi e letture, sia sul MARE sia a bordo ...

GENOA ALBISSOLA/ STreaming video e diretta tv : i prossimi appuntamenti. Orario e probabili formazioni : diretta GENOA ALBISSOLA Streaming video e tv: probabili formazioni, Orario e risultato live della partita amichevole che le due squadre giocano a Bardonecchia(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 12:57:00 GMT)

Feste sull'aia con soste golose e Trebbiatura : gli appuntamenti della zona : E dopo il cibo, arte e musica: per le vie del borgo, mostre di pittura e fotografia, mentre nella piazzetta del collegio, in una nuova area spettacoli, si balla e ci si diverte con live music. Festa ...

Gilberto Gil torna in Italia con Tre appuntamenti imperdibili : Forse, più di altri colleghi, Gil ha manifestato una visione 'politica' del patrimonio culturale del Brasile. Consigliato Fabrizio Moro, gli imperdibili appuntamenti del nuovo tour

Diretta/ Bologna Pinzolo sTreaming video e tv : i prossimi appuntamenti (amichevole) : Diretta Bologna Pinzolo info streaming video e tv: orario e risultato live della prima partita amichevole dei rossoblù (oggi giovedì 12 luglio)(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 16:30:00 GMT)

Basket – Nazionale sperimentale : raduno a Treviso in vista di importanti appuntamenti estivi : Nazionale sperimentale. raduno a Treviso dal 23 luglio al primo agosto. A Vicenza torneo con Paesi Bassi, Germania e USA East Coast All Stars. Il 7 agosto amichevole contro Oklahoma State University Dopo tre anni dall’ultima uscita, torna la Nazionale sperimentale. La tournée in Cina nel 2015 aveva chiuso una stagione di crescita per tanti giovani giocatori di interesse Nazionale che avevano preso confidenza con l’Azzurro e ...

Diretta/ Atalanta Rapp. Val Seriana sTreaming video e tv : orario e prossimi appuntamenti per la Dea : Diretta Atalanta Rappresentativa Val Seriana info streaming video e tv: orario e risultato live della prima partita amichevole dei nerazzurri (oggi 8 luglio)(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 13:50:00 GMT)

Il calcio olTre i Mondiali - la classifica StubHub degli appuntamenti internazionali più attesi : StubHub – piattaforma di compravendita di biglietti del gruppo eBay – ha stilato una lista dei prossimi appuntamenti calcistici, e non, più seguiti, in cui domina l’International Champions Cup, che si terrà dal 21 luglio fino al 15 agosto: • FC Bayern Monaco vs Paris Saint Germain Sabato 21 luglio, ore 15.30 – Wörthersee Stadion, Klagenfurt, Austria • FC Siviglia vs Benfica Sabato 21 luglio, ore 20.00 – Letzigrund ...