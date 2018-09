Trapani - cane maltrattato e poi abbandonato : il piccolo Rocky è morto : Un'altra vicenda, l'ennesima, riguardante purtroppo maltrattamenti e abbandoni nei confronti di animali domestici. L'ultimo episodio, però, non è costato soltanto la sofferenza per essere stato lasciato da solo, ma anche la morte del piccolo Rocky, un cucciolo di rottweiler che ha perso la vita nelle scorse ore dopo una battaglia durata diversi giorni. Il drammatico episodio, secondo quanto riferito dal quotidiano Leggo, si è verificato a ...

Trapani - getta cane in mare con pietra al collo. Ma l’animale si libera e si salva : getta il proprio cane in mare con una pietra al collo perché “voleva convincerlo a fare il bagno”. l’animale, però, riesce fortunatamente a liberarsi dal collare e a mettersi in salvo. È successo a Valderice nel Trapanese, dove i bagnanti che hanno assistito alla scena hanno subito provveduto a soccorrere l’animale e a chiamare i vigili. Dal microchip si è scoperto che il cane è una femmina e si chiama Mia. L’incidente le ...

