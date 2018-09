Trapani | cane maltrattato e poi abbandonato | il piccolo Rocky è morto

Senza parole….accade a Trapani : il suo cane non vuole fare il bagno - il proprietario gli lega una pietra al collo e lo getta in mare : Il cucciolo è riuscito a liberarsi e a salvarsi. Il padrone, invece, è stato denunciato Il suo cane non voleva far il bagno, così lui gli ha legato una pietra al collo e lo ha gettato in acqua. È accaduto a Valderice, nel Trapanese. Il cucciolo è però riuscito a liberarsi dal collare al quale era legata la pietra, e a tornare in riva.-- I bagnanti, che nel mentre si erano accorti della situazione e avevano chiamato la polizia, hanno ...

