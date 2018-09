Trame Il Segreto | Gonzalo spara a Francisca in pieno petto

IL SEGRETO - anticipazioni e Trame puntate dal 10 al 15 settembre 2018 : anticipazioni settimanali puntate Il SEGRETO da lunedì 10 a sabato 15 settembre 2018: Donna Francisca chiede a Laura di assistere Prudencio mentre il dottor Zabaleta presta soccorso al figlio di Larraz. Francisca è convinta che Julieta e Saul le abbiano mentito sul vero epilogo della vicenda e chiede a Mauricio di indagare a tal proposito. Consuelo si risveglia dal coma e Julieta, tra le lacrime, le spiega quanto accaduto. Mauricio, disperato ...

Il Segreto - le Trame della prossima settimana : da domenica 2 a sabato 8 settembre 2018 : Julieta parte con Don Ignacio che cerca di ucciderla. Mauricio scopre la verità sulle lettere nascoste da Donna Francisca. Prudencio cade in un burrone e rischia la vita.

IL SEGRETO - anticipazioni e Trame puntate dal 2 all’8 settembre 2018 : anticipazioni settimanali puntate Il SEGRETO da domenica 2 a sabato 8 settembre 2018: Il timore che Consuelo possa smascherarlo induce Don Ignacio ad obbligare Julieta a fare le valigie e partire subito con lui per La Venta. Emilia, con un espediente, fa incontrare Mauricio e Fe e li chiude dentro l’ex pasticceria. Francisca vuole che le sia pubblicamente riconosciuto il merito per la costruzione della casa di accoglienza. Nicolas decide ...

Il Segreto - Trame 27 agosto-2 settembre e puntate spagnole : Anticipazioni Il Segreto, episodi spagnoli: Francisca in pericolo Il Segreto continua ad andare in onda dal lunedì alla domenica alle 18:45 su Canale5. Le anticipazioni spagnole de Il Segreto svelano che dopo il ritorno di Fernando Mesia tante cose cambieranno a Puente Viejo. Fernando si stabilisce alla Casona affermando di aver ricevuto da Donna Francisca l’incarico di badare alla sua famiglia in sua assenza. Raimundo non crede alla ...

Il Segreto Trame settembre : Francisca graziata : La Spagna dei primi decenni del XX secolo era un paese socialmente molto travagliato, naturale quindi che Aurora Guerra abbia più volte fatto riferimento, nelle trame de Il Segreto, a eventi quali le proteste operaie e le lotte politiche anche in quel di Puente Viejo, come tra poco vedremo ancora una volta: a farne le spese sara' Francisca Montenegro, che a differenza del marito Raimundo Ulloa non è mai stata vicina al popolo e ai lavoratori, ...

Il Segreto Trame spagnole : Maria ed il consorte in crisi per la morte dei figli : Le anticipazioni delle nuove puntate de Il Segreto, in onda in Spagna a fine agosto-inizio settembre annunciano il ritorno di Maria e Gonzalo interpretati dagli attori Loreto Mauleon e Jordi Coll. Proprio questi ultimi hanno rilasciato delle dichiarazioni sorprendenti ad un noto portale spagnolo, dove hanno anticipato il motivo del loro ritorno nella soap opera. Maria e Gonzalo, protagonisti assoluti degli episodi in onda in Spagna Maria e ...

Il Segreto le Trame della prossima settimana : da domenica 26 agosto a sabato 1 settembre 2018 : Saul e Prudencio arrivano alla resa dei conti. I due si picchiano per amore di Julieta mentre Marcela dà alla luce la sua piccola bimba: Camelia.

IL SEGRETO - anticipazioni e Trame puntate dal 26 agosto al 1° settembre 2018 : anticipazioni settimanali puntate Il SEGRETO da domenica 26 agosto a sabato 1° settembre 2018: Fe e Marcela si ritrovano bloccate per strada e la ragazza inizia ad avere le contrazioni. Fe, agitatissima, non sa cosa fare e decide di trovare un posto dove farla partorire. Dopo una lunga nottata, finalmente arriva la nuova creatura, una bambina. Nel frattempo, in paese tutti sono preoccupati per la scomparsa delle due donne e vengono avviate le ...