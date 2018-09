Tragedia all' ospedale | donna muore nello schianto al suolo dopo un volo dalla torre del

GUERRA E PACE/ Anticipazioni 5 settembre 2018 : dalla Tragedia all'amore per Nataša (finale di stagione) : GUERRA e PACE, Anticipazioni del 5 settembre 2018, su Canale 5. Andrei parte di nuovo per la GUERRA, portando con sé Pierre, ma non perdona Nataša. (Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 07:02:00 GMT)

Genova - un nuovo video mostra il camion Basko scampare alla Tragedia di Ponte Morandi : Un nuovo filmato diffuso dalla Polizia di Stato racconta il drammatico momento del crollo di Ponte Morandi , a Genova, e rivela come il camion verde Basko , diventato uno dei simboli della tragedia ...

SIRIA - TRUMP : "ASSAD NON ATTACCHI IDLIB O SARÀ Tragedia"/ Ultime notizie - Muallem : "Siamo a 15' dalla vittoria" : SIRIA, TRUMP: "Assad non ATTACCHI IDLIB o SARÀ tragedia": l'appello a Putin e Rouhani a sfilarsi dall'attacco. Ministro SIRIAno Muallem: "Siamo ad un quarto d'ora dalla vittoria".(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 08:28:00 GMT)

La moto d’acqua esplode all’improvviso : padre e figlio protagonisti di un’incredibile Tragedia [VIDEO] : Il tremendo incidente che ha coinvolto un adulto ed un bambino è avvenuto nelle acque della costa settentrionale del mar Nero Dalla Russia arrivano le tremende immagini che immortalano un incidente che ha visto protagonisti un padre e il suo bambino. I due si trovavano a bordo di una moto d’acqua nei pressi di Gelendžik, sulla costa settentrionale del mar Nero, quando ad un certo punto il veicolo è letteralmente saltato in aria ...

Tragedia alla festa di George Clooney : scenografo trovato morto in bagno : Finale tragico per la festa che George Clooney ha dato in onore della sua nuova serie, quella Catch 22 che sta girando in Italia: è infatti stato rinvenuto il corpo senza vita dello scenografo Glauco Trasselli, 38 anni, al termine del party svoltosi nella notte tra il 25 e il 26 agosto. L’uomo è stato ritrovato dal personale di servizio del locale di Colle Oppio che ha ospitato la festa, all’interno del bagno. Le cause del decesso ...

Ponte Morandi - il ministero approvò il rinforzo degli stralli due mesi prima della Tragedia : Due mesi prima del crollo il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti aveva approvato il progetto esecutivo degli stralli del Ponte Morandi. Lo scrive il Corriere della Sera spiegando che quel documento porta la firma di Vincenzo Cinelli, Direttore generale per la Vigilanza sulle concessionarie autostradali che ieri ha subito dei sequestri. Il progetto secutivo di rinforzo dei tiranti che sostengono il Ponte viene autorizzato per ...

“C’è un cadavere”. Tragedia choc alla festa esclusiva per il film di Clooney. Tutti sconvolti : Doveva essere una festa esclusiva, una festa di quelle che restano nella storia. Anche perché c’era anche il re dei party, George Clooney. Le riprese della serie tv Catch 22 sono finite e Tutti quelli che vi hanno lavorato avevano una gran voglia di brindare, di festeggiare, di bere e tirare un sospiro di sollievo. E invece la festa organizzata in un locale di Colle Oppio, a Roma, nella notte tra il 25 e il 26 agosto, è finita in ...

“Arma in lutto!”. Tragedia in bici - il maresciallo sbanda e perde la vita. La terribile dinamica. Comunità in lutto : In un agosto che si tinge di rosso sangue sulle strade italiane ci sono anche gli incidenti causati per una distrazione o tragica fatalità. Andare in bicicletta dovrebbe essere uno dei momenti di relax della giornata: c’è chi decide di regalarsi delle lunghe pedalate per poter mantenersi in forma o scaricare lo stress della giornata. Come Luca Di Lazzaro, 45 anni, che amava andare in bici e godersi la natura. maresciallo e vicecomandante ...

“Arma in lutto!”. Tragedia in bici - il maresciallo sbanda e perde le vita. La terribile dinamica. Comunità in lutto : In un agosto che si tinge di rosso sangue sulle strade italiane ci sono anche gli incidenti causati per una distrazione o tragica fatalità. Andare in bicicletta dovrebbe essere uno dei momenti di relax della giornata: c’è chi decide di regalarsi delle lunghe pedalate per poter mantenersi in forma o scaricare lo stress della giornata. Come Luca Di Lazzaro, 45 anni, che amava andare in bici e godersi la natura. maresciallo e vicecomandante ...

Tragedia del Raganello - bimba investita dall'onda esce dalla prognosi riservata : Roma - E' fuori dalla prognosi riservata ed è stata trasferita in pediatria la bambina di 9 anni, investita dall'onda di piena del torrente Raganello in Calabria, e ricoverata al Policlinico Gemelli ...

Torino - detenuto ricoverato in ospedale si suicida/ Ultime notizie - Tragedia alle Molinette : si è impiccato : Torino, detenuto ricoverato in ospedale si suicida. Ultime notizie, tragedia ieri sera alle Molinette: si è impiccato, la denuncia di Vincenzo Santilli(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 11:30:00 GMT)

Tragedia nella Valle. Mangia funghi - è gravissimo : Cronaca. Sta lottando una battaglia durissima e inattesa un uomo di 60 anni che si trova ora ricoverato a Roma a causa di una gravissima intossicazione. L'uomo ha infatti Mangiato dei funghi che aveva ...

Il parcheggio del blindato è un disastro e alla parata militare si rischia la Tragedia : Durante la parata in occasione del settantacinquesimo anniversario della vittoria nella battaglia di Kursk, i mezzi russi sfilano davanti alla folla. Un carro armato T-34 sta salendo sulla piattaforma di carico ma l’approccio del cingolato non è dei migliori e il mezzo finisce per ribaltarsi, sfiorando alcune persone. Attimi di paura ma per fortuna nessun ferito, solo una grossa figuraccia L'articolo Il parcheggio del blindato è un disastro e ...

Genoa-Empoli - Ballardini commosso : “la testa va alla Tragedia” : Esordio in campionato per il Genoa, di fronte l’Empoli, l’obiettivo è iniziare la stagione con il piede giusto. Momento difficile dopo il crollo del ponte Morandi, ecco le indicazioni di Ballardini in conferenza stampa: “la testa ogni tanto va sempre lì perchè non puoi non ricordare quel momento e il dispiacere grande che hanno avuto tante persone. Detto questo, Genova in tante occasioni ha dimostrato di tirare fuori il ...