Tra Cina ed Usa lo scontro si sposta al riciclo dei rifiuti

Università : test di Medicina - la Carta costituzionale più vecchia Tra i quiz : La Costituzione più vecchia tra Usa, Messico, Italia e Francia, e il significato della parola ‘frattale’. Sono due quesiti di cultura generale che si sono trovati davanti i candidati ai test di ingresso alle Facoltà di Medicina e Chirurgia che si sono svolti oggi in tutta Italia. Il contenuto della prova, 60 domande con 5 opzioni di risposta, è identico per tutte le Università. Oltre alla cultura generale, il test prevedeva 20 ...

I presidi : «Caos Tra legge e circolare - bimbi non vaccinati fuori da scuola» : Una situazione di caos sul fronte vaccini che sta creando molti problemi alle scuole. È quanto denuncia Mario Rusconi presidente dell'Associazione Nazionale presidi del Lazio....

I presidi : «Caos Tra legge e circolare - bimbi non vaccinati fuori da scuola» : Una situazione di caos sul fronte vaccini che sta creando molti problemi alle scuole. È quanto denuncia Mario Rusconi presidente dell'Associazione Nazionale presidi del Lazio....

CINA - 60 MILIARDI PER L'AFRICA/ Ultime notizie - Trappola del debito? Xi Jinping - "nessun fine politico" : CINA, 60 MILIARDI per sviluppo Africa: la diplomazia dei dollari, neocolonialismo di Xi Jinping? Le Ultime notizie sul piano di sostegno del colosso asiatico: prestiti e investimenti(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 11:32:00 GMT)

La Scala in Cina sTrappa un sorriso a Tria : Non riesco a immaginare quanto lavoro ci sia dietro a tutto questo .'. Giovanni Tria, ministro dell'Economia e delle Finanze - accompagnato dall'ambasciatore Ettore Sequi e dal nuovo console generale Michele Cecchi - fa i complimenti, nel backstage dello

CINA - XI JINPING : "60 MILIARDI PER SVILUPPO AFRICA"/ Trappola del debito? "Chi critica dà troppo poco" : CINA, 60 MILIARDI per SVILUPPO Africa: la diplomazia dei dollari, neocolonialismo di Xi JINPING? Le ultime notizie sul piano di sostegno del colosso asiatico: prestiti e investimenti(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 08:45:00 GMT)

Università - al via i test d'ingresso : a Medicina enTra uno su 6 : Roma, 4 set., askanews, - Al via oggi i test per l'accesso ai corsi universitari a numero programmato per l'anno accademico 2018/2019: si inizia con Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi ...

Calcinacci dal viadotto dell’A26 : via Ovada a Voltri riaperta al Traffico/ Ultime notizie - emergenza cessata : Voltri, cadono Calcinacci dal viadotto dell'A26: strada chiusa in via Ovada. Ultime notizie Genova, il sindaco Bucci: "se c'è un problema, risolveremo"(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 08:40:00 GMT)

“Richard è morto così”. Tragedia in piscina - svolta nella indagini. E la rabbia aumenta : Incuria, fatalità e imprevedibile imprudenza: tutti questi elementi potrebbero avere portato alla morte di Richard Mulas, 7 anni, nella piccola piscina alta un metro e 20, condivisa tra i residence Il Rifugio e Gli Ulivi a Orosei, in Sardegna. La retina del bocchettone di scarico, un foro di 40 centimetri, era rotta da qualche giorno, come ha ammesso il gestore della struttura. E forse un giocattolo era caduto in acqua, sembra una pallina, e il ...

Voltri - cadono calcinacci dal viadotto dell'A26 : sTrada chiusa/ Ultime notizie Genova - Bucci : "risolveremo" : Voltri, cadono calcinacci dal viadotto dell'A26: strada chiusa in via Ovada. Ultime notizie Genova, il sindaco Bucci: "se c'è un problema, risolveremo"(Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 23:55:00 GMT)

Genova - cadono calcinacci da un viadotto dell’A26 : chiusa la sTrada che collega il quartiere Voltri al Comune di Mele : Pezzi di intonaco sono caduti da un viadotto dell’autostrada A26 Voltri-Alessandria su via Ovada, a Genova. Il traffico sul ponte autostradale è regolare e non risultano feriti né mezzi danneggiati. Le squadre dei vigili del fuoco sono sul posto per le verifiche. La strada è stata chiusa nel tratto che passa sotto al viadotto dopo che i calcinacci sono precipitati sul bordo della carreggiata. Via Ovada è una arteria del ponente genovese ...

Forum cooperazione Cina-Africa - rafforzare il collegamento sTrategico per l'iniziativa "Una cintura e una via" : Ritengo che in questo momento, il progetto 'Una cintura e una via' promuoverà l'integrazione dell'economia mondiale con quella dell'Africa, e che quest'ultima darà un importante contributo al resto ...

BIMBO 7 ANNI INCASTraTO IN BOCCHETTONE - MUORE IN PISCINA/ Ultime notizie Orosei - nessun addetto al soccorso : Sardegna, BIMBO di 7 ANNI MUORE annegato nella PISCINA di un hotel a Orosei, in provincia di Nuoro: sarebbe rimasto INCASTRATO con una mano in un BOCCHETTONE.(Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 14:25:00 GMT)

Bimbo 7 anni incasTrato in bocchettone : muore in piscina/ Ultime notizie Orosei - indagine per omicidio colposo : Sardegna, Bimbo di 7 anni muore annegato nella piscina di un hotel a Orosei, in provincia di Nuoro: sarebbe rimasto incastrato con una mano in un bocchettone.(Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 09:15:00 GMT)