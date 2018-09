Toyota ritira un milione di auto ibride | problema tecnico | si rischia l' incendio

Toyota ritira oltre un milione di auto ibride : problema tecnico “in un caso estremo” può causare un incendio : Toyota ha annunciato il ritiro di oltre un milione di auto ibride, soprattutto Prius: un problema tecnico che “in un caso estremo” potrebbe causare un incendio. Oggetto di richiamo le vetture (Prius Hybrid, Prius Hybrid Ricaricabile e 4×4 Urbain C-HR Hybrid) fabbricate tra giugno 2015 e maggio 2018, tra cui 554.000 in Giappone, 217.000 in Nord America e 219.000 in Europa. L'articolo Toyota ritira oltre un milione di auto ibride: ...