Blastingnews

: Toyota richiama un milione di auto ibride:?rischio incendio - sole24ore : Toyota richiama un milione di auto ibride:?rischio incendio - InformazioneOK : Toyota richiama quasi un milione di auto ibride per rischio incendio - twFlavio51 : RT @sole24ore: Toyota richiama un milione di auto ibride:?rischio incendio -

(Di mercoledì 5 settembre 2018)ha annunciato alla stampa di star procedendo al ritiro di almeno undida loro prodotte: il motivo del richiamo riguarda un problema di cablaggio che potrebbe far incendiare il mezzo difettoso. Fanno parte del richiamo diversi modelli, in particolare quelli prodotti in Giappone dal 2015 sino a maggio 2018. Tradotto in numeri, si parla di ben 554milache oggi occupano le strade del Giappone e di 192 mila che circolano negli Stati Uniti. Scendendo nel richiamo in questione, laha comunicato che fanno parte del ritiro anche alcuni esemplari del modello Prius, ovvero quello ibrido molto diffuso anche in Europa, oltre ovviamente ai prima citati Giappone e Nord America. Ma non finisce qui, perché il richiamo cita anche il Suv C-HR venduto in Giappone ed in Australia, un esemplare molto apprezzato per le sue caratteristiche anche in Europa. Un errore di ...