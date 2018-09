Toyota Corolla Touring Sports | da Parigi in poi niente più Auris – FOTO

Addio Auris - la compatta Toyota torna al nome Corolla. Svelata anche la station wagon : Ora Toyota ha deciso di ritornare allo storico Corolla Il nome Corolla sarà adottato in tutto il mondo da tutti i modelli di segmento C, quello della VW Golf, costruiti sulla nuova piattaforma Tnga , ...

Toyota - la Corolla di nuovo sul mercato : ‘rinasce’ l’auto più venduta di sempre : La Toyota rimette sul mercato la Corolla, sarà presentata al Salone di Parigi abbinata alle power unit Full-Hybrid Electric Dopo due generazioni di Auris, la Toyota ‘resuscita’ sul mercato europeo il nome Corolla che da inizio 2019 tornerà a definire la vettura di segmento C che verrà lanciata in coincidenza con l’introduzione della nuova piattaforma Toyota New Global Architecture (TNGA). La nuova Corolla, il modello di ...

Rivoluzione Toyota - la nuova era della Corolla" : Corolla rappresenta per la Toyota una pietra miliare della sua storia. Non a caso è il modello di auto più venduto al mondo, con oltre quarantacinque milioni di esemplari venduti in tutto il mondo dal 1966 a oggi. Così la casa nipponica ha deciso di omaggiare la sua bestseller battezzando globalmente con il nome 'Corolla' la sua nuova generazione di hatchback, sedan e touring sport nel ...