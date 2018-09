Totti schietto e sincero | “dopo 3 partite impossibile giudicare la Roma Ritiro? Sarebbe

sportfair

(Di mercoledì 5 settembre 2018) Francescodifende la suadopo un inizio di campionato tutt’altro che positivo: il dirigente giallorosso fissa gli obiettivi della stagione, commenta le decisioni di mercato e svela un retroscena in merito al suoNiente più numero 10 e fascia da capitano al braccio, ma Francescocontinua a difendere i colori della suain giacca e cravatta, l’abbigliamento che più si addice al ruolo da dirigente che ricopre da ormai due anni. Intervistato ai microfoni diRadio, l’ex capitano giallorosso ha spento le polemiche intorno al brutto inizio di campionato della sua, difeso le scelte di mercato di Monchi e svelato una curiosità in merito al suo: “viviamo un momento particolare, nessuno siaspettato questo inizio di stagione. Sono solo tre, non possiamo già cercare colpe e responsabili. Ci serve ...