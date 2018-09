Torna il Palio della Stella a Sacrofano | rievocazione storica in costume

Torna il Palio del Daino a Mondaino - show di giullari e figuranti in costume alla presentazione : Sempre a partire dalle 18:00 si susseguiranno rievocazioni e spettacoli anche Venerdi , Sabato e Domenica. Due eventi particolari caratterizzeranno la giornata di Venerdi , alle 19:30, la ...

Lugnano - Torna il Palio dell'Assunta - Pupo in concerto a Ferragosto : La pro loco, il Comune e il comitato del neo riscoperto Palio sono gli organizzatori della Festa che si snoda tra musica, rievocazioni medievali, offerta enogastronomica e spettacoli. Un comitato di ...

TV - Rai2 : Torna lo storico appuntamento con il Palio di Siena : Lo storico appuntamento con il Palio di Siena torna in tv lunedì 2 luglio in diretta, alle 18.50 su Rai2, con la conduzione di Annalisa Bruchi. La telecronaca della celebre corsa dei cavalli sarà arricchita da contributi filmati e interviste e vedrà la partecipazione di Giovanni Mazzini, esperto di storia medioevale. In gara le contrade Chiocciola, Nicchio, Oca, Drago, Lupa, Istrice, Valdimontone, Tartuca, Leocorno, Giraffa. La conquista della ...