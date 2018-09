Torino | gatto precipita dall' ottavo piano e centra passante Ultime notizie | pesava 6 kg

Gatto precipita su un passante dall'ottavo piano a Torino : l'uomo finisce in ospedale - la padrona a processo : Si è ritrovato in ospedale perché un Gatto, scivolato dall'ottavo piano di un palazzo, gli ha provocato un trauma cranico. Il felino è morto e adesso un giudice di pace dovrà decidere se la caduta dell'animale è riconducibile a un'omissione della padrona che non ha saputo custodirlo.L'episodio risale allo scorso 27 luglio, a Torino. Il ferito, un 56enne di Chieri, stava passeggiando in via Tripoli, quando un ...

