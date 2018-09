Torino | droga in cambio dei vestiti al parco del Valentino | il cliente rimane

Torino - arrestate due nigeriane che trasportavano droga in 133 ovuli - : Le donne, di 30 e 38 anni, sono arrivate nel capoluogo piemontese con un autobus, proveniente dalla Francia. Avevano ingerito oltre 1,5 chilogrammi di eroina e cocaina purissima

Torino - trovato morto in carcere Giacomo Cascalisci - boss della droga del Tiburtino : Un detenuto si è ucciso nello speciale reparto dell'ospedale Molinette di Torino. Si tratta di Giacomo Cascalisci, 54 anni, considerato capo di un'organizzazione dedita al traffico e allo spaccio di ...

Torino - mamma violentata per ore dal figlio : denuncia choc : “La droga” : Un fatto di cronaca che lascia attoniti e senza parole. Succede a Torino, nella periferia Nord della città della Mole. Un tossicodipendente, uomo di 30 anni, si è reso protagonista di una delle peggiori barbarie che si sia mai letta: ha violentato, ininterrottamente e per ore, chi al mondo lo ha messo. Sì, proprio la mamma, colei che dovrebbe essere la cosa più cara da avere in vita. Allucinato dal crack, il giovane ha perso il senno e non ha ...

Torino - la denuncia di una donna 50enne : “Violentata per ore da mio figlio. Si è drogato mentre ero sua prigioniera” : Aggredita e abusata dal figlio caduto in preda ad allucinazioni provocate dal crack. È la denuncia di una donna torinese 50enne: “Mio figlio mi ha violentata per ore”, ha detto alla polizia che lei stessa ha chiamato non appena il suo presunto aggressore si è placato. Secondo il racconto della madre, il ragazzo è “tossicodipendente da anni”, “si fa di crack tutto il giorno” e “vive di ...