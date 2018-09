Toninelli | pressioni? Da Aiscat arrivò una diffida

Genova - Toninelli svela le pressioni subite : 'Da Aiscat arrivò una diffida' : Da Aiscat, l'Associazione delle Società Concessionarie Autostradali, " arrivò una diffida " in cui si spiegava che una pubblicazione degli atti delle concessioni poteva configurare "il reato di ...

Toninelli : "Abbiamo ricevuto pressioni da Aiscat : non volevano farci desecretare gli atti delle concessioni" : Da Aiscat (l'Associazione delle Società Concessionarie Autostradali) "arrivò una diffida" che una pubblicazione degli atti delle concessioni poteva configurare "il reato di aggiotaggio". Lo afferma il ministro delle infrastrutture Danilo Toninelli a 'In Onda' in merito alle 'minacce' interne e esterne denunciate dal ministro nel suo intervento in Parlamento ieri. Toninelli ha anche detto che "alcuni dirigenti del ministero, che ...

Pd - Morani : “Toninelli parla di pressioni? Se non fa i nomi - è complice o bugiardo. Fico? È da solo nel M5s” : “Il ministro Toninelli parla di pressioni a suo carico per impedire la pubblicazione delle concessioni autostradali? Quando si fa una denuncia gravissima di questo tipo o si fanno i nomi oppure si può anche essere considerati dei complici. O, ancora, si è semplicemente bugiardi e si raccontano storie agli italiani per evitare poi dei problemi”. Sono le parole pronunciate ai microfoni di Ho scelto Cusano, su Radio Cusano Campus, dalla deputata Pd ...

Genova - scontro alla Camera. Toninelli : 'pressioni per non pubblicare le concessioni'. Sugli sfollati è duello Di Maio-Toti : Le opposizioni chiedono i nomi e invitano il presidente di Montecitorio fico ad informare la magistratura -

Ponte Genova entro un anno - Toninelli denuncia pressioni esterne ed interne - scoppia il Caos in aula : Il nuovo Ponte a Genova sarà ricostruito entro un anno. Lo prevede la risoluzione congiunta di M5S e LEGA approvata alla camera Con 296 sì, 129 no e 98 astenuti, dopo una movimentata seduta viene approvata la risoluzione congiunta M5S-Lega. Il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli ha infatti accusato di aver “desecretato le concessioni nonostante le pressioni subite”. La frase ha scatenato la reazione delle opposizioni: ...

Ponte Morandi Toninelli : "Pressioni per non pubblicare concessioni"/Ultime notizie Genova : Toti contro Di Maio : Ponte Morandi, Toninelli: "Autostrade non ricostruirà": Ultime notizie Genova, il ministro assicura Aspi ripagherà l'intervento. Poi l'annuncio: "Alloggi agli sfollati entro 3 mesi".(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 00:12:00 GMT)

Ponte Morandi - Toninelli : "Presto un Decreto Legge per Genova. Pressioni su concessioni" : 18.18 - "Nonostante le Pressioni interne ed esterne subite abbiamo messo a disposizione della collettività atti che tanti cittadini nel corso degli anni hanno richiesto all'amministrazione vedendosi sempre sbattere portoni in faccia". Il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Danilo Toninelli rivendica con orgoglio la pubblicazione sul sito del MIT di tutti i contratti di concessione di Autostrade. Le opposizioni però protestano ...

PONTE MORANDI : Toninelli - "PRESSIONI PER NON PUBBLICARE CONCESSIONI"/ Ultime notizie Genova : Pd - "faccia nomi" : PONTE MORANDI, TONINELLI: "Autostrade non ricostruirà": Ultime notizie Genova, il ministro assicura Aspi ripagherà l'intervento. Poi l'annuncio: "Alloggi agli sfollati entro 3 mesi".(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 21:50:00 GMT)

M5S-Lega : nuovo ponte in un anno. Bagarre su Toninelli che parla di «pressioni» : Il nuovo ponte a Genova sarà ricostruito entro un anno. Lo prevede la risoluzione congiunta di M5S e Lega che arriva al termine di una movimentata seduta alla Camera sulle comunicazioni del...

Su Genova scontro alla Camera. Toninelli : pressioni per non pubblicare le concessioni. Da chi? : 'Nonostante le pressioni interne e esterne abbiamo reso pubbliche tutte le concessioni. Autostrade era una mangiatoia', dice il ministro delle Infrastrutture Le opposizioni chiedo di fare i nomi e ...

Ponte Morandi - bagarre sulle pressioni subite da Toninelli : Momenti di tensione in Aula alla Camera. Nell'informativa resa dal ministro Danilo Toninelli sul crollo del Ponte di Genova il titolare delle Infrastrutture, in un passaggio dell'intervento scritto, ...

Ponte Morandi - Toninelli : "Presto un Decreto legge per Genova. Pressioni su concessioni" : 18.18 - "Nonostante le Pressioni interne ed esterne subite abbiamo messo a disposizione della collettività atti che tanti cittadini nel corso degli anni hanno richiesto all'amministrazione vedendosi sempre sbattere portoni in faccia". Il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Danilo Toninelli rivendica con orgoglio la pubblicazione sul sito del MIT di tutti i contratti di concessione di Autostrade. Le opposizioni però protestano ...

Crollo Genova - bagarre alla Camera sulle "pressioni" subite da Toninelli : Il ministro Toninelli, parlando in Aula alla Camera sul Crollo del ponte di Genova, ribadisce di aver subito "pressioni, interne ed esterne" e attacca i governi precedenti per aver favorito le ...

Toninelli denuncia 'pressioni' per non desecretare le concessioni. E in Aula è bagarre : Momenti di tensione in Aula alla Camera. Nell'informativa resa dal ministro Danilo Toninelli sul crollo del ponte di Genova il titolare delle Infrastrutture, in un passaggio dell'intervento scritto, ...