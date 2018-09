Toninelli fa i nomi di coloro che hanno eseguito pressioni per pubblicare gli atti di

Pd - Morani : “Toninelli parla di pressioni? Se non fa i nomi - è complice o bugiardo. Fico? È da solo nel M5s” : “Il ministro Toninelli parla di pressioni a suo carico per impedire la pubblicazione delle concessioni autostradali? Quando si fa una denuncia gravissima di questo tipo o si fanno i nomi oppure si può anche essere considerati dei complici. O, ancora, si è semplicemente bugiardi e si raccontano storie agli italiani per evitare poi dei problemi”. Sono le parole pronunciate ai microfoni di Ho scelto Cusano, su Radio Cusano Campus, dalla deputata Pd ...

Ponte Morandi - tensione in Aula. Toninelli : ‘Subìto pressioni’. Orlando : ‘Allora denunci’. E Sgarbi si infuria : ‘Fuori i nomi’ : Momenti di tensione in Aula alla Camera durante l’informativa di Danilo Toninelli sul crollo del Ponte. In un passaggio del suo intervento, il ministro alle Infrastrutture ha ribadito di aver subito “pressioni, interne ed esterne”. Subito dopo, i deputati di Forza Italia (con, tra gli altri, Francesco Paolo Sisto e Vittorio Sgarbi di Forza Italia ed Ettore Rosato e Andrea Orlando del Pd) hanno chiesto al ministro di “fare i ...

Ferrovie dello Stato - Danilo Toninelli nomina il nuovo Cda : Battisti amministratore delegato e Castelli presidente : Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli annuncia la nomina del nuovo Cda di Ferrovie dello Stato: "Abbiamo messo due eccellenti manager interni all’azienda – Gianfranco Battisti come ad e Gianluigi Vittorio Castelli come presidente – che conoscono la struttura e sanno far marciare i treni".Continua a leggere

Ferrovie dello Stato - nomine di Toninelli : “Battisti ad e Castelli presidente. Due manager interni - rilancio dei regionali” : “Alla faccia di chi ci accusava di voler occupare delle poltrone, ai primi due gradini abbiamo messo due eccellenti manager interni all’azienda“. Il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli annuncia così la nomina di Gianfranco Battisti a nuovo amministratore delegato e di Gianluigi Vittorio Castelli a presidente di Ferrovie dello Stato. Due persone, rivendica in un post su Facebook Toninelli, che “a differenza di qualche ...

Toninelli azzera il vertice di Fs con un post su Facebook - scatta il totonomine : I nomi in ballo per il successore di Mazzoncini sono quelli di Bonomi (ex a.d. di Sea) e Sarmi (ex a.d. di poste). In lizza anche l'attuale a.d. di Rfi Gentile

