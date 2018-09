Toninelli annuncia l'assunzione di molti ingegneri al ministero delle Infrastrutture : “Sono arrivato in un ministro in cui non ci sono ingegneri, ci sono solo amministrativi e impiegati”. Lo ha detto il ministro delle delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, in un'intervista a InBlu Radio, il network delle radio cattoliche della Cei. ?Toninelli ha poi rivelato alcuni particolari del prossimo decreto per la messa in sicurezza delle Infrastrutture in Italia: “Lo Stato deve sapere, attraverso una ...

Trenord : Pd - non cambia nulla - dove sono novità annunciate da Toninelli? : Milano, 31 ago. (AdnKronos) - "Nove treni usati e venti tra macchinisti e capitreno a fine ottobre non risolveranno nulla. La riunione tra Fontana e Battisti doveva essere risolutiva e invece ha partorito poco e niente. Rimane tutto com'è, sia sulla governance di Trenord, dove ogni decisione è riman

Nave Diciotti - Toninelli annuncia e Salvini smentisce : "I migranti non possono sbarcare a Catania" : ...ed altri Paesi per quanto riguarda il soccorso in mare? Saranno effettivamente smistati in altri Paesi europei questi altri 170 clandestini che arrivano in Italia? Noi condividiamo una politica di ...

Toninelli annuncia la nave Diciotti a Catania - ma Salvini blocca lo sbarco. È scontro al governo : Dopo lo scontro tra Italia e Malta sul destino dei migranti a bordo della nave Diciotti della Guardia Costiera, la tensione si espande all’interno del governo italiano. Nel pomeriggio di lunedì il ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli (M5S), ha annunciato che la nave sarebbe attraccata a Catania. «I valorosi uomini della guardia costiera hanno c...

Toninelli annuncia lo sbarco della nave Diciotti a Catania - ma Salvini lo blocca. È scontro al governo : Dopo lo scontro tra Italia e Malta sul destino dei migranti a bordo della nave Diciotti della Guardia Costiera, la tensione si espande all’interno del governo italiano. Nel pomeriggio di lunedì il ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli (M5S), ha annunciato che la nave sarebbe attraccata a Catania. «I valorosi uomini della guardia costiera hanno c...

Toninelli annuncia tolleranza zero per chi usa il cellulare al volante : 'Ritiro della patente' : Il ministro dei Trasporti annuncia una stretta contro l'uso dello smartphone quando si guida. Secondo i dati dell'Aci, in Italia 3 incidenti su 4 sono stati causati dalla distrazione e i cellulari ...

La voce della Politica Ferrovie : il ministro Toninelli annuncia il nuovo CDA : Il deputato pugliese Emanuele Scagliusi, capogruppo M5S ai Trasporti: "premiando merito e competenze proseguiamo nel segno del cambiamento" "Esperienza, efficienza ed etica sono da sempre valori ...

FS - Toninelli annuncia Battisti come Ad e Castelli presidente : Vedete come certe accuse sono fuori dal mondo? Lo dimostriamo con i fatti. Esperienza, efficienza ed etica: direi che sono le tre "E" che devono andare sempre a braccetto. Adesso buon lavoro al nuovo ...

Toninelli annuncia i vertici Fs : "Battisti ad e Castelli presidente" : La scorsa settimana, il governo aveva azzerato i vertici aziendali del gruppo Ferrovie dello Stato. Questa mattina, nel corso dell'assemblea dell'azienda, inizialmente prevista per domani, ma iniziata alle 10.30 di oggi, sono stati decisi i nuovi membri del consiglio d'amministrazione e i vertici di Fs.Al termine della riunione, durata poco più di un'ora, Danilo Toninelli, ministro dei Trasporti, annuncia le nomine in un post di Facebook, ...

Vertici Fs - Toninelli annuncia : Battisti a.d. e Castelli presidente : Abbiamo rinnovato il Cda di Ferrovie e siamo felici per le nostre scelte. Alla faccia di chi ci accusava di voler occupare delle poltrone, ai primi due gradini abbiamo messo due eccellenti manager ...

Fs - Toninelli annuncia su Facebook : Battisti ad e Castelli presidente : Il cda del gruppo, era stato azzerato la scorsa settimana dal ministero dell'Economia e da quello delle Infrastrutture e Trasporti. L'assemblea dei soci era iniziata alle 10.30 circa 'in forma ...

Fs - ministro Toninelli annuncia su Facebook decadenza intero cda : Roma, 25 lug., askanews, - Con un post sulla sua pagina Facebook il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli ha annunciato la decadenza dell'intero consiglio d'amministrazione ...