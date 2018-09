Toninelli | Abbiamo ricevuto pressioni da Aiscat | non volevano farci desecretare gli

huffingtonpost

: Abbiamo chiesto a #Fico di informare la magistratura sulle presunte pressioni ricevute da #Toninelli per impedire l… - AlessiaMorani : Abbiamo chiesto a #Fico di informare la magistratura sulle presunte pressioni ricevute da #Toninelli per impedire l… - Agenzia_Ansa : #Genova La protesta degli sfollati del #PonteMorandi: 'rispetto!'. Toti contro Di Maio. Toninelli: 'Abbiamo subito… - DeborahBergamin : In 100 giorni il M5S è passato da onestà-onestà a omertà-omertà. Ieri Toninelli ha dichiarato di aver ricevuto pre… -

(Di mercoledì 5 settembre 2018) Da(l'Associazione delle Società Concessionarie Autostradali) "arrivò una diffida" che una pubblicazione degli atti delle concessioni poteva configurare "il reato di aggiotaggio". Lo afferma il ministro delle infrastrutture Daniloa 'In Onda' in merito alle 'minacce' interne e esterne denunciate dal ministro nel suo intervento in Parlamento ieri.ha anche detto che "alcuni dirigenti del ministero, che come voi fanno famiglia, temevano di finire in mezzo a una strada". Il ministro ha poi detto di aver chiesto il parere dell'Anac sulla pubblicazione, il quale ha risposto positivamente. "Capisco il nervosismo della vecchia politica - ha spiegato in merito alle reazioni dell'opposizione che ha chiesto di fare i nomi - la quale ha permesso la creazione di questa mangiatoria che ha dato ai privati miliardi"."Gli sfollati di Genova potranno rientrare a ...