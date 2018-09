Tiro a volo | Mondiali 2018 | Jessica Rossi e Silvana Stanco a caccia del pass olimpico

Tiro a volo - Mondiali 2018 : tutti gli azzurri in gara giovedì 6 settembre. Programma - orari e tv : Proseguono le gare del trap ai Mondiali di Tiro a volo di Changwon: in Corea del Sud, dopo la prima giornata di eliminatorie conclusa stamane, domani, nella notte italiana sono previste le ultime due serie di qualifica e le finali della gara femminile senior (che assegna quattro pass olimpici) e di quella maschile junior. Tra le donne senior sono in corsa per un posto in finale Jessica Rossi, campionessa del mondo in carica dopo il trionfo di ...

Tiro a volo - Mondiali 2018 : Jessica Rossi e Silvana Stanco in corsa per la finale nel trap - classifica cortissima : Nella prima mattina italiana si è conclusa la prima giornata di eliminatorie del trap femminile senior ai Mondiali di Tiro a volo di Changwon, in Corea del Sud: dopo tre serie Jessica Rossi e Silvana Stanco sono attualmente nel gruppo di sei atlete al quarto posto. Staccata Alessia Iezzi, 36ma. Nella categoria junior in gara gli uomini, con gli azzurrini tutti in corsa per la finale. Nella gara femminile senior comanda la cinese Wang Xiaojing, ...

Tiro a volo - Mondiali 2018 : tutti gli azzurri in gara mercoledì 5 settembre. Programma - orari e tv : Riprendono le gare del trap ai Mondiali di Tiro a volo di Changwon: in Corea del Sud, dopo la prova maschile senior e quella femminile junior, è ora tempo di vedere in pedana le donne per la categoria senior e gli uomini per quella junior. In entrambi i casi l‘Italia schiera tre rappresentanti. Tra le donne senior la spedizione azzurra sarà capitanata da Jessica Rossi, campionessa del mondo in carica dopo il trionfo di Mosca 2017 (tre ...

Tiro a volo - Mondiali 2018 : le favorite del trap femminile. Jessica Rossi vuole difendere il titolo iridato : Dopo la delusione al maschile, i Mondiali di Tiro a volo di Changwon, in Corea del Sud, propongono domani, mercoledì 5 settembre, le eliminatorie del trap femminile senior, che si concluderanno il giorno successivo, quando ci sarà anche la finale, che metterà in palio per le migliori quattro anche il pass olimpico per Tokyo 2020. Favorita numero uno per il trono mondiale della specialità è Jessica Rossi, campionessa del mondo in carica dopo il ...

Tiro a volo - Mondiali 2018 : una prima delusione dal trap. Ora la prova mista per rifarsi : Arriva la prima delusione, purtroppo, ai Mondiali di Tiro a volo di Changwon: in Corea del Sud il trap maschile riserva soltanto amarezza per i colori azzurri. Mauro De Filippis centra il quinto posto in finale e perde, per un solo piattello, la carta olimpica per Tokyo 2020. Naturalmente ci saranno altre occasioni, ma la possibilità era ghiotta. Non arrivano, invece, in finale Giovanni Pellielo, che paga il 23/25 dell’ultima serie, e ...

Tiro a volo - Mondiali Changwon 2018 : Mauro De Filippis manca il pass olimpico. L’azzurro è quinto nel trap : Resta l’amaro in bocca per l’occasione sciupata, ma ce ne saranno altre: Mauro De Filippis non riesce a staccare il pass olimpico nel trap maschile, chiudendo quinto nella finale dei Mondiali di Tiro a volo in corso a Changwon, in Corea del Sud. Per Tokyo oggi erano in palio quattro posti. Sorride l’iberico Alberto Fernandez, che eguaglia il primato del mondo, che già gli apparteneva, per vincere oro e titolo iridato, superando ...

Tiro a volo - Mondiali Changwon 2018 : nel trap femminile junior trionfo di Erica Sessa - quarta Maria Lucia Palmitessa : Un finale per cuori forti premia la nostra Erica Sessa nella finale del trap femminile della categoria junior ai Mondiali di Tiro a volo in corso a Changwon: in Corea del Sud l’azzurrina centra l’accoppiata con il titolo europeo conquistato un mese fa a Leobersdorf battendo allo shoot-off l’indiana Manisha Keer. L’azzurrina e l’asiatica avevano infatti chiuso sul 41-41 (record del mondo eguagliato da entrambe) dopo ...

Tiro a volo - Mondiali 2018 : Mauro De Filippis in finale nel trap maschile dopo un interminabile shoot-off. Palmitessa e Sessa davanti a tutte nelle qualificazioni juniores femminile : Terminate le qualificazioni delle gare di trap maschile e junior femminile ai Mondiali di Tiro a volo di Changwon (Corea del Sud). Tra gli uomini l’unico italiano ad approdare all’atto conclusivo è Mauro De Filippis. Il poliziotto di Taranto, lanciati tutti e 125 i piattelli, si trovava in terza posizione insieme ad altri cinque tiratori con il punteggio di 122, dunque costretto allo shoot-off per staccare il pass in top-6. Uno ...

LIVE Tiro a volo - Mondiali 2018 in DIRETTA : finale trap maschile - Mauro De Filippis a caccia di una medaglia. Due azzurrine nella finale juniores : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di OASport dei Mondiali di Tiro a volo: a Changwon nelle prime due finali del trap si parla subito italiano. Mauro De Filippis è in finale nella gara maschile senior e cerca uno dei quattro pass olimpici, mentre Maria Lucia Palmitessa ed Erica Sessa provano la doppietta dopo aver dominato le qualifiche nella competizione femminile junior. OASport vi offre la DIRETTA LIVE delle prime finali del trap ai ...

Tiro a volo : Mondiali - Pellielo insegue : FIUMICINO , ROMA, , 2 SET - Al Changwon Shooting Range è cominciato il Mondiale di Tiro a volo, con le prime serie della Fossa Olimpica. Dopo i primi 75 piattelli, la leadership della classifica è ...

Tiro a volo - Mondiali 2018 : azzurri e azzurrine in scia per le finali. Domani l’assalto alle prime medaglie (e alle carte olimpiche) nel trap : Archiviata nella migliore delle ipotesi la prima giornata dei Mondiali di Tiro a volo presso Changwon (Corea del Sud). Primo approccio in pedana per la nazionale maschile italiana senior e femminile junior della fossa olimpica, sono stati sparati 75 piattelli sui 125 totali per completare la qualificazione. Attualmente due azzurri e tre azzurrine sono in scia per ottenere l’accesso in finale, praticamente cinque su sei tiratori impegnati ...

Tiro a volo - Mondiali 2018 : Giovanni Pellielo e Mauro De Filippis ottimi in qualifica - si lotta per la finale : Giovanni Pellielo si mette subito in luce nella prima giornata di qualificazioni per il trap ai Mondiali 2018 di Tiro a volo. A Changwon (Corea del Sud) l’icona azzurra della specialità si trova in settima posizione con 73 piattelli colpiti su 75: tre round ottimi per il 48enne che punta all’ottava Olimpiade della sua carriera. Il piemontese ha commesso due errori nelle prime due serie (al 17^ nel primo round e al 20^ nel secondo), ...