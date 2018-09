Tim - Vivendi : gestione Elliott si è rivelata disastrosa : Teleborsa, - "Vivendi è profondamente preoccupata per la gestione disastrosa di TIM da quando Elliott ha preso il controllo del CdA all'assemblea del 4 maggio". Lo spiega la società francese, maggiore ...

Tim - Vivendi : gestione Elliott si è rivelata "disastrosa" : Vivendi è profondamente preoccupata per la gestione disastrosa di TIM da quando Elliott ha preso il controllo del CdA all'assemblea del 4 maggio ". Lo spiega la società francese, maggiore azionista ...

Vivendi : "Nuova governance Tim sta fallendo" : La nuova governance di Tim sta fallendo : la diffusione di rumors, tra cui quella di un'uscita del Ceo, stanno causando delle disfunzioni che sono dannose per il buon andamento e i risultati di Tim". ...

Tim - Vivendi : molto preoccupati - con Elliott gestione disastrosa : Roma, 5 set., askanews, - Vivendi "è profondamente preoccupata per la gestione disastrosa di Tim da quando Elliott ha preso il controllo del cda all'assemblea del 4 maggio". Lo afferma la società ...

Vivendi paga Tim. Elliott in Vodafone : L'ultimo chiuda la porta. Vivendi svaluta il suo 23,9% detenuto in Telecom Italia per 512 milioni, su un valore di libro pari a 4,256 miliardi fino a fine dicembre,, portando di fatto da il titolo da ...

Tim : Vivendi svaluta quota per 512 milioni di euro : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve