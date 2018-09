TIM/ Un crollo in borsa che nasconde il peccato originale dei "capitani coraggiosi" : Ieri il titolo è crollato ai livelli di cinque anni fa, a 0,52 euro. E tutti a chiedersi il perché. Ma la vera domanda è "perché no"?. Tutta colpa dell'Opa del '99. SERGIO LUCIANO(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 11:52:00 GMT)La svolta di Cdp in Tim che sfata i miti del liberismo, di G. CreditTIM/ Il caos dopo il ribaltone di Elliott in Telecom Italia, di S. Luciano

GENOVA - CROLLO PONTE MORANDI : ZONA ROSSA LIBERA A NATALE?/ UlTIMe notizie - nuovo caos in commissione Mit : PONTE MORANDI, Toninelli: "Autostrade non ricostruirà": Ultime notizie GENOVA, il ministro assicura Aspi ripagherà l'intervento. Poi l'annuncio: "Alloggi agli sfollati entro 3 mesi".(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 10:52:00 GMT)

Financial TIMes : "Il crollo del ponte Morandi è un test sull'abilità del governo di fare politiche" : "Oltre ad attaccare le grandi aziende, i 5 Stelle hanno usato il crollo del ponte per accusare l'establishment politico tradizionale per il suo ruolo di difensore delle privatizzazioni negli anni '90. Questo criticismo ha fatto del disastro di Genova un momento cruciale per l'Italia, che sarà osservato in tutta Europa" perché "è uno dei primi importanti test dell'abilità del governo populista di trasformare la sua ...

Calcutta - crollo viadotto stradale : solo feriti/ UlTIMe notizie - miracolo in India dopo la caduta di un ponte : India, crolla ponte a Calcutta: diversi morti e numerosi feriti. Ultime notizie, in corso operazioni di salvataggio al Majerhat Bridge: si teme bilancio catastrofico(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 17:57:00 GMT)

Francia - rimpasto di governo : Macron perde pezzi/ UlTIMe notizie - crollo nei sondaggi : peggio pure di Hollande : Francia, rimpasto governo Emmanuelle Macron: Ultime notizie, l'eex nuotatrice Maracineanu nuovo ministro dello Sport, all'ambiente ci va Francois de Rugy.(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 17:49:00 GMT)

Crollo ponte Morandi Genova : i 13 nomi di chi sapeva/ UlTIMe notizie - conoscevano le condizioni del viadotto : Crollo ponte Morandi: i 13 nomi di chi sapeva. Ultime notizie, conoscevano le pessime condizioni del viadotto ma non sono intervenuti per risolvere la situazione(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 08:52:00 GMT)

Italia : crollo ponte; 145 parti offese - familiari parenti vitTIMe : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

GENOVA - VIDEO CROLLO PONTE MORANDI : “NO MANOMESSO”/ UlTIMe notizie : Aspi - “dossier non era urgente” : GENOVA: il VIDEO del momento in cui crolla il PONTE MORANDI. Ultime notizie: passa il camion della Basko poi il blackout e il caos. Il filmato inedito riguardante la tragedia(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 11:40:00 GMT)

PONTE MORANDI : "NO MANOMISSIONI IN VIDEO CROLLO"/ UlTIMe notizie Genova : "Pulizia macerie in 10 giorni" : PONTE MORANDI, Cda Autostrade fa sapere di aver rispettato tutti gli obblighi prescritti dalla concessione: ministri Toninelli e Di Maio all'attacco.

L'ora legale sarà abolita? Stati potranno scegliere/ UlTIMe notizie : Mentana - "è l'inizio del crollo dell'UE" : L’UE abolisce l’ora legale dopo sommossa popolare. Ultime notizie: Stati membri decideranno il proprio fuso orario in maniera indipendente. L'Italia cosa farà?(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 13:01:00 GMT)

Autostrade - ponte Morandi "Obblighi rispettati"/ Genova ulTIMe notizie - Di Maio "Crollo non era nel contratto" : ponte Morandi, Cda Autostrade fa sapere di aver rispettato tutti gli obblighi prescritti dalla concessione: i ministri Toninelli e Di Maio all'attacco sui social contro la società.(Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 19:42:00 GMT)

CROLLO IN CHIESA SAN GIUSEPPE - OPERE D'ARTE IN SALVO/ UlTIMe notizie Roma : piccola frana sotto il Campidoglio : Roma, CROLLO San GIUSEPPE dei Falegnami: interventi per recuperare le tele. Ultime notizie, oltre 200 dipinti presenti all'interno della CHIESA sita in Roma, zona Foro Romano(Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 19:26:00 GMT)

PONTE MORANDI - AUTOSTRADE "RISPETTATO OBBLIGHI"/ Genova ulTIMe notizie : si indaga su manomissione video crollo : PONTE MORANDI, Cda AUTOSTRADE fa sapere di aver rispettato tutti gli obblighi prescritti dalla concessione: i ministri Toninelli e Di Maio all'attacco sui social contro la società.(Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 18:12:00 GMT)

Crollo chiesa Roma - si indaga per disastro colposo/ UlTIMe notizie - volta di S. Giuseppe restaurata nel 2012 : Roma, Crollo San Giuseppe dei Falegnami: interventi per recuperare le tele. Ultime notizie, oltre 200 dipinti presenti all'interno della chiesa sita in Roma, zona Foro Romano(Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 14:25:00 GMT)