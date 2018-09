TIM rimbalza. L'AD Genish compra azioni : Torna a splendere il sole sul titolo Telecom Italia , che ieri 4 settembre 2018 è stato oggetto di forti vendite a Piazza Affari. Le azioni della società di tlc stanno guadagnando l'1,33% a 0,532 euro,...

Telecom rimbalza dopo gli ulTIMi cali. Equita resta buy : Gli analisti di Equita SIM oggi si sono soffermati oggi sull'intervista rilasciata a Corriere Economia dal CEO di Open Fiber, Elisabetta Ripa. Gli esperti segnalano che i target finanziari indicati ...

BORSA MILANO debole in apertura - male TIM e Pirelli - rimbalza Tenaris : Piazza Affari è in ribasso nella prima mezz'ora, in un mercato calmo senza spunti, che attende novità sul fronte della politica fiscale del governo italiano. Il Btp è poco mosso in attesa del pronunciamento di Fitch sul rating del Paese in serata. ** Alle 9,20 l'indice FTSE Mib e l'AllShare perdono lo 0,7% circa. ** L'...

Mondo TV rimbalza dopo rinuncia a parco diverTIMenti Cina : Mondo TV si focalizza quindi sullo "sviluppo del core business della società, anche per linee esterne", "in un anno come il 2018 che promette di essere il migliore in termini di redditività per il ...