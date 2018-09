The Act riporta al crime il premio Oscar Patricia Arquette

Al cinema “The darkest Minds” il primo film live-action della regista Jennifer Yuh Nelson : Da oggi al cinema “THE darkest MINDS” il primo film live-action della regista Jennifer Yuh Nelson, nota per avere diretto due episodi della serie “Kung Fu Panda”. Il film è un adattamento dell’omonimo romanzo best-seller di Alexandra Bracken, il primo di una trilogia che comprende The darkest Minds, Never Fade e In the Afterlight. Il film è interpretato da Amandla Stenberg (“The Hunger Games”) nel ruolo di Ruby Daly, Harris ...

Londra - al Globe Theatre Amleto è donna - mentre Ofelia è un uomo. È la nuova tendenza del cross-gender acting : Al Globe Theatre di Londra Amleto è donna. Al contrario, la sua fidanzata Ofelia è interpretata da un uomo. Nessun errore, sul palcoscenico del teatro di Shakespeare per antonomasia è l’attrice Michelle Terry a vestire i panni del principe danese mentre tocca a Shubham Saraf rappresentare la fanciulla. Certo, quando Amleto e Ofelia duettano a ruoli invertiti l’effetto è assolutamente straniante per il pubblico, che ha accolto la ...

Skyscraper - perché vedere - o evitare - il nuovo action con The Rock : ... nell'ennesima, scontata riproposizione dello spettro dell'11 settembre, il film racconta la fragilità delle strutture del mondo occidentale e la vulnerabilità di un padre, capace di rialzarsi e ...

Fabio Rovazzi giudice di Amici? "Sarei credibile più che a X Factor o The Voice" : In promozione per il suo nuovo singolo dal titolo Faccio quello che voglio, Fabio Rovazzi ha rilasciato al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni una dichiarazione che sembra somigliare ad una sorta di auto-candidatura. Il cantante, infatti, si è detto convinto che sarebbe credibile nelle vesti di giudice di Amici, precisando di preferire il talent di Maria De Filippi a X Factor e The Voice of Italy:Io giudice di The Voice o X Factor? Non ho ...

The Generi - su Sky Atlantic la nuova serie di Maccio Capatonda (che finisce anche ad X Factor - Video) : Al debutto su NOW TV avvenuto il mese scorso, non poteva seguire quello televisivo per la nuova serie tv di Maccio Capatonda. The Generi, infatti, va in onda da oggi, 2 luglio 2018, su Sky Atlantic, alle 22:50. Otto episodi in cui Capatonda (al secolo Marcello Macchia) non rende semplicemente omaggio ai Generi che hanno fatto grande il grande e piccolo schermo, ma si ritrova addirittura a viverli.Maccio interpreta Gianfelice Spagnagatti, 40enne ...