TG RDN del 05 09 18

romadailynews

: #TG RDN del 04/09/18: PONTE DELLA SCAFA RIAPRIRA’ AL TRAFFICO LUNEDI’ 24 SETTEMBRE “Il… - romadailynews : #TG RDN del 04/09/18: PONTE DELLA SCAFA RIAPRIRA’ AL TRAFFICO LUNEDI’ 24 SETTEMBRE “Il… - muscatiellomar5 : RT @borghettana: Lucio Battisti - La Canzone del Sole: - borghettana : Lucio Battisti - La Canzone del Sole: -

(Di mercoledì 5 settembre 2018) SGOMBERI, RAGGI: AGIREMO CON MODALITA’ SOFT INSIEME A PREFETTURA “Assieme alla Prefettura stiamo attuando una modalita’ soft per coniugare le esigenze di legalita’ con il rispetto dei diritti delle persone”. Lo ha detto il sindaco di Roma, Virginia Raggi, che questa mattina ha partecipato al Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza dedicata al tema degli sgomberi. Alla riunione erano presenti anche il prefetto Paola Basilone e i rappresentanti delle forze dell’ordine. “La lista di priorita’ l’avevamo stilata insieme alla Prefettura gia’ a gennaio- ha spiegato Raggi- ma dobbiamo esaminare bene le situazioni caso per caso, non dimentichiamoci che stiamo parlando di persone”. DOPO I TOPI TOCCA AI GABBIANI, CAMPIDOGLIO VUOLE STERILIZZARLI Dopo la sterilizzazione dei topi, si passa ai gabbiani. Per contrastare ...