Terremoto | nonna Peppina torna a casa Qui è il mio Paradiso

Terremoto - nonna Peppina torna nella casetta/ Macerata : "Contenta ed emozionata" - lieto fine per la 96enne : Terremoto, nonna Peppina torna nella casetta: l'anziana 96enne emozionata e contenta. Fu il simbolo degli sfollati dal sisma che mise in ginocchio Macerata.(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 16:05:00 GMT)

Terremoto - è il gran giorno di nonna Peppina : il rientro nella casetta di legno : L'anziana lascerà la residenza assistenziale dove è stata ricoverata dopo la frattura di un polso. Ad allontanarla da quella dimora provvisoria fu uno sgombero

Terremoto Centro-Italia - nonna Peppina torna finalmente nella sua casetta di Fiastra : La 96enne Giuseppa Fattori costretta a lasciare prima la sua abitazione per colpa del Terremoto e poi la vicina casetta di legno per questioni burocratiche, torna nella casetta undici mesi dopo il provvedimento di sequestro del giudice per mancanza di autorizzazione paesaggistica.Continua a leggere

Terremoto - “Nonna Peppina” non si arrende e torna a casa dopo 11 mesi : le figlie cercano qualcuno “che ami la solitudine e la montagna” per assisterla : ‘Nonna Peppina‘, la 96enne Giuseppa Fattori, diventata il simbolo della resilienza dei terremotati, tornerà domani dopo 11 mesi nella casetta di legno a San Martino di Fiastra, fatta costruire dai suoi familiari vicino alla sua abitazione inagibile. La casetta e’ stata dissequestrata qualche settimana fa dalla magistratura. ‘Peppina’ tornerà a casa dalla Rsa di Castelfidardo dove è stata ricoverata per un periodo ...

Terremoto Centro Italia - Salvini : notificato a nonna Peppina il dissequestro della casetta : “Ieri è stato notificato il dissequestro della casetta di nonna Peppina, e lei non vede l’ora di tornarci. Fra tante brutte notizie, finalmente ne arriva una buona! Forza nonna, chi la dura la vince??“: lo afferma su Twitter il Ministro dell’Interno Matteo Salvini. nonna Peppina, 95enne della provincia di Macerata, è diventata, con la sua forza e il suo rifiuto di abbandonare la sua città natale, simbolo degli sfollati ...

Nonna Peppina ricoverata in ospedale - ancora senza casa la donna simbolo del Terremoto del Centro Italia : Nonna Peppina non trova pace. La 95enne simbolo del devastante sisma del Centro Italia dopo le numerose battaglie fatte per poter avere una casetta e non abbandonare il suo paese natale, ora si trova ...

Terremoto Centro Italia - nonna Peppina in ospedale : la figlia - “abbiamo ancora bisogno del tuo coraggio” : “Forza mamma. Abbiamo ancora bisogno del tuo coraggio. L’affetto per te che in tanti mi stanno testimoniando invitandomi ad abbracciarti forte è molto più grande dello squallore di chi ha creduto che un’esile donna di novantasei anni fosse terreno agevole per esercizi di prepotenza. Torneremo a San Martino. Te lo prometto“: questo il post pubblicato su Facebook da Agata Turchetti, una delle figlie di Giuseppa Fattori, ...

Terremoto - nonna Peppina ricoverata in ospedale : la 95enne è ancora fuori dalla casetta : All'anziana non è ancora stata dissequestrata la casa costruita dai parenti e per questo viveva in un hotel. La settimana scorsa si era lussata un polso, per questo motivo i familiari hanno chiamato il 118.Continua a leggere

Terremoto - nonna Peppina ricoverata in Ospedale a Camerino : Da oggi pomeriggio ‘nonna Peppina’, al secolo Giuseppa Fattori, la 95enne diventata simbolo dei terremotati, e’ ricoverata per accertamenti all’Ospedale di Camerino. Da una quindicina di giorni soggiornava a Polverina, in un albergo, assistita da un’amica. La settimana scorsa si era lussata un polso. Oggi i familiari hanno chiamato il 118. La casetta in legno, realizzata per lei dai suoi familiari e ritenuta ...