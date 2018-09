Terremoto nelle Marche | nonna Peppina torna a casa a Fiastra

Terremoto oggi nelle Marche : scossa M 3.7 a Pesaro/ Ultime notizie INGV - sisma avvertito anche in Emilia : Terremoto oggi nelle Marche: scossa di M 3.7 sulla costa di Pesaro Urbino avvertita anche in Emilia Romagna. Ultime notizie e scosse in tempo reale, INGV.(Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 16:29:00 GMT)

Terremoto nelle Marche - scossa di magnitudo 3.7 : “Al momento nessun danno” : Una scossa di Terremoto è stata avvertita distintamente intorno alle 15,15 in varie località delle Marche: in zone periferiche di Ancona, a Fano, a Pesaro. Varie le chiamate ai vigili del fuoco per avere informazioni. Al momento non ci sono segnalazioni di danni. La scossa, spiega l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, è di magnitudo 3.7 ed è avvenuta lungo la costa marchigiana pesarese (Pesaro Urbino) a una profondità di 34 ...

Scossa di Terremoto avvertita nelle Marche [LIVE] : Un terremoto magnitudo ML 3.7 si è verificato sulla Costa Marchigiana Pesarese (Pesaro Urbino) alle 15:03:17 ad una profondità di 34 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma ed è stato avvertito dalla popolazione di Ancona, Fano, Gabicce Mare, Pesaro, Saltara, Rimini. Numerose le chiamate ai vigili del fuoco per avere informazioni. Al momento non ci sono segnalazioni di danni. L'articolo Scossa di terremoto avvertita ...

Scossa di Terremoto magnitudo 6.7 nelle isole della Nuova Caledonia : Un terremoto magnitudo Mwp 6.7 si è verificato in mare, tra le isole della Nuova Caledonia, alle 05:51:57 ora italiana, ad una profondità di 20 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. L'articolo Scossa di terremoto magnitudo 6.7 nelle isole della Nuova Caledonia sembra essere il primo su Meteo Web.

Anniversario del Terremoto Centro Italia - notte di ricordi e preghiere nelle terre colpite dal sisma : Rieti - Ad Amatrice, Accumoli, Pescara e Arquata del Tronto - come in tutti i territori colpiti dal terribile terremoto del 24 agosto 2016 - sarà la notte del ricordo. Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, parteciperà questa notte, a partire dall'1:30, a Pescara del Tronto (Ascoli Piceno), alla celebrazione commemorativa per le vittime del sisma. Alla veglia dovrebbe partecipare anche il capo della protezione civile Angelo ...

Terremoto Centro Italia : nelle zone colpite la produzione di latte è calata del 20% : nelle aree terremotate la produzione di latte è calata del 20% anche per la chiusura delle stalle ma le difficoltà non hanno scoraggiato la maggioranza di agricoltori e allevatori che, a prezzo di mille difficoltà e sacrifici, non hanno abbandonato il territorio ferito e sono riusciti a garantire la produzione della maggior parte delle tipicità. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti a due anni dalla prima scossa che il 24 agosto 2016 ...

Scossa di Terremoto nelle Isole Aleutine [DATI] : Un terremoto magnitudo Mwp 6.4 si è verificato nelle Isole Aleutine (USA) alle 05:35:19 ora italiana ad una profondità di 65 km. La Scossa è stata localizzata dalla Sala Sismica INGV-Roma. L'articolo Scossa di terremoto nelle Isole Aleutine [DATI] sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoto : forte scossa nelle Isole di Vanuatu [MAPPE e DATI] : 1/5 ...

Due scosse di Terremoto in centro Italia - epicentro in Umbria a Costacciaro. Avvertita anche nelle Marche : Scossa di terremoto, di 3,4 gradi, in Umbria, ma Avvertita in maniera piuttosto netta, in molte regioni del centro Italia. L'epicentro del sisma, secondo quantoriportato da INGV Terremoti sarebbe...

Violento Terremoto nelle Isole Fiji : numerose repliche e tanta paura - gli ultimi aggiornamenti [DATI e MAPPE] : Un terremoto magnitudo 8.2 si è verificato alle 02:19 ora italiana al largo delle Isole Figi, con ipocentro 563 km: proprio a causa della grande profondità, non ha causato danni né generato un allarme tsunami. La scossa è stata seguita da altre repliche di magnitudo superiore a 6, ma l’Unità sismologica del governo ha tranquillizzato i residenti spiegando che sisma “non presenta alcun rischio“. L’area in cui sorgono ...