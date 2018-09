Tennis – Cambio di look per Garbine Muguruza | la versione ‘blondie’ fa impazzire i fan

Tennis - Ranking WTA (23 luglio) : nessun cambio in top ten. Camila Giorgi è 35esima : Non cambia la prima posizione del Ranking WTA questa settimana. In testa c’è sempre Simona Halep, seguita da Caroline Wozniacki. Tutto invariato anche alle loro spalle, con Sloane Stephens e Angelique Kerber rispettivamente terza e quarta. Completa la top ten sempre Julia Goerges, decima, eguagliando il suo best Ranking. 1 0 [ROU] Simona Halep 26 7571 17 2 0 [DEN] Caroline Wozniacki 28 6740 21 3 ?1 [USA] Sloane ...