“Temptation Boat” Ahia | SuperSimo gelata | succede ancora I paparazzi colpiscono Gerò

(Di mercoledì 5 settembre 2018) Per Simona Ventura l’estate è finita da un pezzo. Dopo Ferragosto la mamma di Niccolò e Giacomo ha iniziato le registrazioni delle puntate della prima edizione di Temptation Island Vip. Sotto i riflettori ci sono sei coppie di personaggi noti – non sposate e senza figli in comune – che hanno scelto di mettere alla prova il loro rapporto per avere conferme sulla storia d’amore. Per tre settimane i fidanzati vivono separati, senza contatti con il mondo esterno e in compagnia di 23 affascinanti tentatori (uomini e donne). Se il cast ormai è stato ampiamente svelato, l’incognita è la data d’inizio del reality di Canale 5. Infatti, la produzione per adesso si cela dietro un generico ‘prossimamente’ che fa crescere l’attesa tra i fan. C’è chi pensa al 11 o 12 settembre, chi invece indica come data utile la prima settimana di ottobre. Simona Ventura, intanto, ha ...