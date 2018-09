Tempesta tropicale Gordon | venti di 110 km h | tornado e alluvioni | un’altra vittima in

Tempesta tropicale Gordon : “landfall” tra Alabama e Mississippi - decine di migliaia di persone senza elettricità : La Tempesta tropicale Gordon non ha raggiunto l’intensità di un uragano ma ha effettuato il “landfall” a ovest del confine tra l’ Alabama e il Mississippi lasciando senza corrente elettrica migliaia di famiglie: almeno 27.000 persone , soprattutto in Alabama e Florida, sono rimaste senza elettricità . Secondo il National Hurricane Center la Tempesta , che finora ha fatto registrare venti fino a 110 km/h, dovrebbe indebolirsi ...

USA - Tempesta tropicale Gordon : stato di emergenza in Louisiana e Mississippi - allagamenti ed evacuazioni : I residenti lungo le aree costiere dalla Florida alla Louisiana sono corsi ai ripari per prepararsi ad un diluvio a causa della tempesta tropicale Gordon che si sta rinforzando in un uragano nel suo percorso verso la parte centrale della Costa del Golfo. Le imbarcazioni sono state spostate in porti sicuri e i proprietari stanno cercando di proteggere i loro beni che potrebbero essere presto sommersi dall’acqua. Una serie di scuole ha cancellato ...