Taser | Salvini | ipotesi anche per polizia locale - Amnesty | diversi morti a causa

La Libia per Salvini e la politica ingrillata. Di cosa parlare sTasera a cena : Provate a parlare di Libia a cena, anche per vedere su quali informazioni, su quali basi, si riesce a sviluppare qualche analisi, qualche ragionamento. Certo non aiuta la costante attribuzione di responsabilità sempre ad altri (in questo caso la banalità collettiva inclpa Macron). L'Italia, piuttost

Taser - la stretta del Viminale. Salvini lo vuole pure sui treni : Come annunciato dal ministro dell'interno, Matteo Salvini, inizia mercoledì la sperimentazione dell'uso della pistola elettrica Taser per le forze dell'ordine. Le 12 città italiane interessate sono: Milano, Torino, Genova, Padova, Reggio Emilia, Bologna, Firenze, Caserta, Napoli, Brindisi, Palermo, Catania.Ma il titolare del Viminale pensa anche di allargarne l'utilizzo anche sui treni, spesso teatro di violenze e aggressioni.Insomma, la pistola ...

Salvini : sgomberi di immobili occupati e via al Taser : La pistola a impulsi elettrici che non uccide ma blocca i movimenti delle persone colpite, verrà utilizzata in 12 città italiane da mercoledì 5 settembre -

Dai Taser agli immobili occupatiIl piano di Salvini per la sicurezza : taser per gli agenti delle forze dell'ordine e stretta sulle occupazioni abusive. Ecco le novità annunciate dal Viminale. In un post su Facebook il ministero dell'Interno Matteo Salvini ha fatto sapere che "dal 5 settembre in 12 città italiane Segui su affaritaliani.it

Sicurezza - la ricetta di Salvini : Taser agli agenti e stretta sulle occupazioni : La "pistola non letale" farà il suo debutto la settimana prossima. Ma il Viminale annuncia anche un giro di vite contro...

Taser in 12 città dal 5 settembre/ Ultime notizie sicurezza - Salvini : "Aiuterà Polizia e Carabinieri" : Taser in 12 città dal 5 settembre 2018. Ultime notizie sicurezza, il ministro dell'Interno Matteo Salvini sottolinea: "Aiuterà Polizia e Carabinieri".(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 08:45:00 GMT)

Salvini annuncia : Taser da Milano fino a Catania da mercoledì : “Dal 5 settembre in 12 città italiane, da Milano fino a Catania, inizierà la sperimentazione del taser, la pistola elettrica

Salvini - da mercoledì Taser in 12 città : ANSA, - ROMA, 1 SET - "Dal 5 settembre in 12 città italiane, da Milano fino a Catania, inizierà la sperimentazione del taser, la pistola elettrica non letale che aiuterà migliaia di agenti a fare ...

Salvini : "Da mercoledì Taser in 12 città" : Dal 5 settembre in 12 città italiane, da Milano fino a Catania, inizierà la sperimentazione del taser , la pistola elettrica non letale che aiuterà migliaia di agenti a fare meglio il loro lavoro". Lo ...

Salvini : da mercoledì Taser in 12 città : 20.46 "Dal 5 settembre in 12 città italiane, da Milano fino a Catania, inizierà la sperimentazione del taser, la pistola elettrica non letale che aiuterà migliaia di agenti a fare meglio il loro lavoro". Così il ministro degli Interni, Salvini, su Facebook. "Per troppo tempo le nostre Forze dell' Ordine sono state abbandonate, è nostro dovere -prosegue- garantire loro i migliori strumenti per poter difendere in modo adeguato il popolo ...

Sicurezza : Salvini - dal 5 settembre via sperimentazione Taser in 12 città : "Dal 5 settembre in 12 città italiane, da Milano fino a Catania, inizierà la sperimentazione del taser, la pistola elettrica non letale che aiuterà migliaia di agenti a fare meglio il loro lavoro". Lo scrive il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, su Twitter. "Per troppo tempo le nostre Forze dell'Ordine sono state abbandonate, è nostro dovere ...

L'amore Salvini-Orbán e il futuro di Ponte Morandi. Di cosa parlare sTasera a cena : Questo è quasi un atto politico normale, una cosa che si fa volendo essere ruvidi e volendo segnare il cambiamento. E infatti porta Di Maio su un terreno necessariamente realistico. Carte, numeri, provvedimenti da valutare e passare al setaccio. Niente nemici immaginari o poteri forti misteriosi. Ce

STasera Italia : Barbara Palombelli arruola i politici come testimonial. Nel promo anche Renzi e Salvini : Barbara Palombelli Spaziando dai partiti di maggioranza a quelli di opposizione, Barbara Palombelli ha coperto l’intero arco parlamentare. Per promuovere il suo debutto a Stasera Italia, che avverrà lunedì 3 settembre alle 20.30 su Rete 4, la giornalista ha arruolato alcuni politici come testimonial. Una mossa furba ma anche insolita, che vede gli esponenti di partito coinvolti in prima persona nei promo in onda proprio in questi ...

Barbara Palombelli - mossa clamorosa per STasera Italia : arruola Matteo Salvini e Luigi Di Maio : 'Racconterò la nuova politica, i nuovi personaggi e le loro storie - ha spiegato la Palombelli : penso alla ricostruzione del Pd con la stagione del congresso, alle elezioni europee, agli equilibri ...