Tajani | Ho deciso di devolvere la mia pensione in beneficenza

(Di mercoledì 5 settembre 2018) Proprio mentre il tema delle pensioni si fa sempre più caldo, il presidente del Parlamento europeo, Antonio, ha annunciato di volerla suada ex vice-presidente della Commissione a una comunità di recupero di tossicodipendenti."Il 4 agosto ho compiuto 65 anni e ho ricevuto così la miada ex vicepresidente della Commissione - ha spiegato Antonioin un video-messaggio - si tratta di un bonifico di circa 3.600 euro. Hodiquesta somma alla comunità di recupero per tossicodipendenti In Dialogo a Trivigliano in provincia di Frosinone, dove faccio volontariato da ormai 25 anni. Questo significa che ognuno è libero di utilizzare la propriacome vuole. E non credo che sia giusto toccare le pensioni di chi ha dato tanto allo Stato. Penso ai carabinieri, ai poliziotti, ai finanziari, agli agenti della polizia penitenziaria".Il ...