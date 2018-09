Sull' Ilva Di Maio tradisce i grillini e se stesso Meglio così

Ilva - a Taranto riflettori puntati Sull'incontro fra Di Maio e sindacati. Landini : "Governo al bivio" : L'appuntamento è per il 5 settembre. I sindacati minacciano di far scattare la mobilitazione generale, già programmata per l'11, con scioperi in tutti gli stabilimenti del gruppo e presidio sotto la sede del Mise

Il ministro Lezzi a 'La Piazza' : "Sull'Ilva andiamo avanti". Video : “Sull’Ilva si andrà avanti, se saranno rispettati occupazione e ambiente”. Flat tax? “Per ora le famiglie restano escluse da questo abbattimento delle tasse. Poi si vedrà”. Con queste parole Barbara Lezzi, ministro dei 5 Stelle nel governo presieduto dal premier Giuseppe Conte, anticipa ai microfoni de 'La Piazza' - la tre giorni di dibattiti organizzata dal direttore di Affaritaliani.it Angelo Maria Perrino a Ceglie Messapica – le mosse ...

Ilva - Martina : Basta giocare una campagna elettorale Sulla pelle di questi lavoratori : Agenzia Vista, Taranto, 29 agosto 2018 'Attorno alla questione del futuro di Ilva. Noi chiediamo al Governo chiarezza, Basta giocare una campagna elettorale sulla pelle di questi lavoratori'. Così il ...

Martina : Sull'Ilva Taranto merita risposte - governo non perda tempo : "La città, le famiglie e i lavoratori meritano risposte serie e non propaganda". A indicarlo, davanti ai cancelli dell'Ilva al turno delle 6, è il segretario delPd, Maurizio Martina, secondo il quale "...

La Fiom Cgil Sull'Ilva : fare presto o pensare a intervento pubblico : Il 15 settembre scadrà l'amministrazione straordinaria di Ilva, ma dal Mise non si hanno più notizie. Abbiamo provato a immaginare i possibili scenari

Ultima settimana di tregua dei sindacati Sull'Ilva : Una settimana, non un giorno di più, per sciogliere definitivamente il nodo dell'annullamento della gara sull'Ilva di Taranto. Secondo quanto apprende Huffpost è questo il timing della tregua che i sindacati hanno deciso di offrire a Luigi Di Maio. tregua che potrebbe però avere un esito deflagrante in caso di mancata risposta: sciopero all'inizio di settembre.Una riunione, stamattina, nella città pugliese tra i ...

Di Maio sta giocando Sull'Ilva : "Annullare la gara? Forse..." : Di Maio continua a giocare a carte coperte sull'Ilva. Ma nella partita, più elettorale che industriale, che si sta giocando su Taranto rilancia con l'unico potenziale asso nella manica: l'annullamento ...

Sull'Ilva è caos : Quasi una situazione gattopardesca quella che si è consumata al ministero dello Sviluppo economico quando il ministro Di Maio spiega il risultato del parere chiesto all'Avvocatura dello Stato sulla ...

Di Maio : «Sull'Ilva delitto perfetto - gara illegittima ma non si può annullare» : «Un delitto perfetto» dove la vittima è l'interesse dello Stato e di cittadini e lavoratori ad avere un ambiente più salubre e condizioni di lavoro migliori. Il ministro...

Di Maio : 'Sull'Ilva delitto perfetto - gara illegittima ma non si può annullare' : 'Un delitto perfetto' dove la vittima è l'interesse dello Stato e di cittadini e lavoratori ad avere un ambiente più salubre e condizioni di lavoro migliori. Il ministro dello sviluppo economico Luigi ...

La strategia senza capo né coda Sull'Ilva : L'unica certezza su Ilva è che Luigi Di Maio vuole chiudere la vertenza entro il 15 settembre, data in cui terminerà la gestione commissariale dell'acciaieria di Taranto. Ma nella conferenza stampa tenuta questa mattina per illustrare il parere non ancora pubblicato dell'Avvocatura dello stato sulla

Abbiamo provato a capire che cosa ha detto Di Maio Sull’ILVA : Secondo il ministro la cessione della grande acciaieria di Taranto è illegittima ma oggi non si può annullare, e il governo proverà sia a revocarla che a portarla a termine The post Abbiamo provato a capire che cosa ha detto Di Maio sull’ILVA appeared first on Il Post.

Il pasticcio di Di Maio Sull'Ilva e i guai di Trump. Di cosa parlare stasera a cena : Il ministro dell'interno provoca, vuole capitalizzare consenso prima di dover ovviamente cedere all'umanità, alla legge, ai poteri costituzionali. Andrà sempre bene questo giochino? Qui si pensa di no. Intanto altri si danno da fare. Il vero, puro, Luigi Di Maio, privo di argomenti per sostenere

'Gara illegittima - ma non si può annullare'. Perché Di Maio parla di delitto perfetto Sull'Ilva : La gara per l'aggiudicazione dell'Ilva 'è illegittima ma non si può annullare'. È questo in sintesi il messaggio che il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, ha detto ai ...