Sui vaccini resta l' obbligo M5S | ' A breve ddl ad hoc'

Dietrofront Sui vaccini : obbligatori a scuola. Controlli dei Nas - : Cancellato l'emendamento al Milleproroghe che concedeva, per l'anno scolastico 2018-2019, l'ingresso in nidi e materne ai bambini senza profilassi. Controlli per individuare eventuali casi di ...

Dietrofront della maggioranza Sui vaccini : vietato iscrivere a scuola i bambini non immunizzati : Dietrofront della maggioranza sui vaccini, che sbarra nuovamente la porta d’ingresso di materne ed asili ai bambini non vaccinati. Un emendamento firmato dai due relatori pentastellati, Vittoria Baldino e Giuseppe Bompane, presentato oggi alla Camera sopprime infatti all’articolo 6 del decreto milleproroghe il comma 3-octie, introdotto durante l’it...

Torino - giro di vite Sui vaccini : blitz dei Nas in scuole e Asl contro i "furbetti delle autocertificazioni" : Nel mirino le dichiarazioni delle famiglie, necessarie per entrare in classe senza certificato, dopo il caso della madre "falsaria" a Brescia

La scuola riparte male : caos Sui vaccini e troppe cattedre vuote : Non è un inizio d'anno scolastico facile quello che aspetta il ministro dell'Istruzione, Marco Bussetti. Alle questioni irrisolte che si ripresentano puntualmente all'avvio delle lezioni: il ...

Vaccini - l'Ordine dei medici col virologo Burioni : "Sui social minacce incontrollabili" : Il presidente: "Episodi di crescente gravità e violenza". E l'esperto torna all'attacco dei "no-vax"

Così i troll russi hanno manipolato anche il dibattito Sui vaccini in America : La diffusione di fake news sui vaccini è la nuova frontiera della disinformazione dei troll russi. Il modus operandi è sempre lo stesso: usare dati falsi sui social, creare un dibattito inesistente e minare la credibilità della verità oggettiva. Questa è l'accusa che emerge da una ricerca della Geor

Quiriconi - Ftom - : 'Giusta la posizione della Regione Sui vaccini. La scienza sia la stella polare della politica in materia' : ... purché detta programmazione non collida, come nel caso di specie, con uno dei maggiori e più importanti traguardi raggiunti dalla scienza nel corso dei secoli passati ». « La Ftom, pertanto, chiede ...

Le bufale Sui vaccini amplificate dal web e da youtube : È una delle bufale più ricorrenti, quando si parla di vaccinazioni: quella trivalente, morbillo-parotite-rosolia, aumenterebbe l'insorgenza dell'autismo . Tutto falso, oltre che frutto di una frode ...