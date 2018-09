Suda 51 vuole realizzare No More Heroes 3 dopo Travis Strikes Again

eurogamer

(Di mercoledì 5 settembre 2018)51, studio responsabile di No, Killer7 e molto altro è al momento concentrato nello sviluppo di, ma ha già annunciato di voler lavorare su Nola pubblicazione del capitolo citato sopra, atteso per il 18 gennaio.Come riporta Gameinformer,51 ha affermato durante un'intervista, cheè un gioco legato all'universo di Noma non può essere considerato un seguito diretto del primo capitolo, ecco perché si è scelto di creare un titolo minore: "Volevo fare qualcosa in stile indie, il tipo di gioco che ti permette di guardarti attorno e vedere il team coinvolto in un colpo solo. Ho voluto creare un titolo simile senza un team troppo grande."Read