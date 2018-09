Stupro a Parma - in un video Pesci dava consigli su Fb. Il legale : «Sesso consenziente - la 21enne è una prostituta» : Non solo sport invernali, moto e serate: Federico Pesci , l'imprenditore di Parma accusato di aver stuprato una ragazza di 21 anni insieme ad un conoscente nigeriano, su Facebook si atteggiava da star e in ...

La Vita in Diretta 2018-19 | Diretta prima puntata | Lo Stupro di Parma : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA Diretta prosegui la letturaLa Vita in Diretta 2018-19 | Diretta prima puntata | Lo stupro di Parma pubblicato su TVBlog.it 03 settembre 2018 16:30.

Parma - due cose sulla comunicazione e sui media in caso di Stupro : Assieme alla recente notizia dello stupro ai danni della ragazza di Parma (solidarietà a lei!) viene fuori l’assoluta inadeguatezza dei media a descrivere la violenza di genere e a raccontare i fatti. Per prima cosa questo voler porre l’accento sulla “razza” di uno dei due “presunti” stupratori (l’altro è un italiano), come se lo stupro fosse più o meno legittimo in caso di differenza etnica, è una ...

Stupro della 21enne a Parma. “Sono uno regolare” - così il noto commerciante ha adescato la vittima : “Uno come me in galera?”, è stata l’esclamazione di fronte a cronisti e telecamere di Federico Pesci, noto commerciante di Parma, arrestato con l’accusa di violenza sessuale e lesioni pluriaggravate per aver picchiato, stuprato e seviziato per almeno 5 ore una ragazza di 21 anni la notte del 18 luglio. L’imprenditore d’abbigliamento – parmigiano di 46 anni – ha adescato la donna su Facebook per poi ...

Stupro a Parma : no - la ragazza non se l’è cercata. Siete voi a essere stronzi : Mi vengono i brividi. A leggere i giornali, intuire i particolari torbidi di cinque ore di violenze, la morbosità sottintesa del far cogliere minuziosamente cosa diavolo hanno fatto due bestie squallide e sudice sul corpo di una ragazza ammutolita, mi vengono i brividi. Mi viene il vomito. A scorrere più in basso e leggere i vostri commenti. Vergognosi, mostruosi. Perché una ragazza, maggiorenne e in un Paese con la supponenza di essere civile, ...