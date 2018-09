Street Show Quattroruote - Novità imperdibili e tanto spettacolo a Milano

quattroruote

(Di mercoledì 5 settembre 2018) Buenos Aires, non nel senso della capitale argentina, ma come grande strada di accesso al centro di, forse la via più newyorchese per concentrazione di negozi, luci, auto e pedoni a tutte le ore, non è nuova alle grandi manifestazioni. Il suo chilometro e mezzo (esattamente 1,6 come un miglio) da Porta Venezia a piazzale Loreto è spesso teatro di manifestazioni di ogni tipo, sportive, dei commercianti, folkloristiche. Ma questa volta è diverso. Domenica 16 settembre, con il primo, il meglio della passione auto si trasferirà dai padiglioni delle fiere alla strada, per una giornata speciale tra bolidi del nostro "Club 3 secondi", protagoniste abituali delle pagine di TopGear, auto storiche con gare a tema organizzate da Ruoteclassiche, giochi per bambini, minimoto ealtro del mondo dei nostri cugini di Dueruote, e naturalmente, in ...