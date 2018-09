Street Clerks | la band del matrimonio Ferragni-Fedez | “Ecco come è stato”

dilei

: RT @StreetClerks: 'Abbiamo suonato i Blink 182 al matrimonio dei Ferragnez!' @radiodeejay @ChiccoGiuliani #TheFerragnez @RedBlue_Music htt… - RedBlue_Music : RT @StreetClerks: 'Abbiamo suonato i Blink 182 al matrimonio dei Ferragnez!' @radiodeejay @ChiccoGiuliani #TheFerragnez @RedBlue_Music htt… - ChiccoGiuliani : RT @StreetClerks: 'Abbiamo suonato i Blink 182 al matrimonio dei Ferragnez!' @radiodeejay @ChiccoGiuliani #TheFerragnez @RedBlue_Music htt… - RobyyGiudici : Radio Deejay -

(Di mercoledì 5 settembre 2018)e Chiarasi sono sposati il primo settembre e il loro, insieme a quello di Harry e Meghan Markle, è stato l’evento dell’anno. Delle loro nozze sappiamo tutto: fedi, menu, guadagni… Ma noi abbiamo chiesto agli, lache ha suonato durante questa giornata indimenticabile creandone la colonna sonora, di raccontarci le emozioni del momento e di svelarci qualche piccolo retroscena. IlFerragnez è stato definito il Royal Wedding all’italiana: è vero, avete avuto questa sensazione? Purtroppo non eravamo al Royal Wedding e non possiamo fare un paragone. Però è stato sicuramente ilpiù bello cui abbiamo partecipato.musicisti. Non eravamo invitati, eravamo lìcamerieri… I camerieri della musica. A parte tutto, è stato davvero un evento speciale, coi fuochi d’artificio, tre palchi, è ...