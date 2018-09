Strage di elefanti in Botswana | la conferma della BBC

La Strage degli elefanti in Botswana : 87 uccisi dai bracconieri : Quasi 90 carcasse di elefanti sono state rintracciate nella zona di uno dei più sublimi santuari della wilderness in Africa, il delta dell’Okavango in Botswana, il paese dove sopravvive la maggiore popolazione del pachiderma africano. È quanto riferisce la Bbc citando come fonte l’organizzazione conservazionista Elephants Without Borders che attraverso una ricognizione aerea dell’area ha concluso che si tratta della maggiore ...