Strage del bus di Avellino | superperito accusa Autostrade | ' Guardrail corroso'

Siria - Trump ad Assad “Non attacchi Idlib o sarà Strage umanitaria”/ Ultime notizie - monito del presidente USA : Siria, Trump: "Assad non attacchi Idlib o sarà tragedia": l'appello a Putin e Rouhani a sfilarsi dall'attacco. Ministro Siriano Muallem: "Siamo ad un quarto d'ora dalla vittoria".(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 11:16:00 GMT)

La denuncia del Wwf : è Strage elefanti Botswana - il bracconaggio è a livelli drammatici : La sopravvivenza degli elefanti, osserva il Wwf, 'deve diventare una priorità di tutti i paesi del mondo, di tutti i cittadini, di tutte le persone che credono che il nostro Pianeta, insieme alla ...

AIDAA : “Strage di cuccioli avvelenati nella zona delle cave di Tivoli” : 1/3 ...

Trapani - trovato il busto bronzeo delle vittime della Strage di Pizzolungo : E' stato ritrovato vicino all'ingresso lato mare del cimitero di Trapani, il busto dei gemellini Asta e della loro mamma Barbara Rizzo, vittime della strage di Pizzolungo. La scultura di Domenico Li ...

Strage di Jacksonville : EA donerà un milione di dollari alle famiglie delle vittime : Sicuramente ricorderete bene quanto accaduto il 26 agosto scorso a Jacksonville, in occasione di un torneo ufficiale di Madden NFL 2019 all'interno di un centro commerciale.L'accaduto ha scosso l'intero settore del gaming e non solo, portando il mondo del gaming competitivo sulla pagine di tutti i giornali, di settore o meno.Ebbene Electronic Arts ha reso noto tramite un comunicato, riporta Eurogamer, che donerà un milione di dollari alle ...

Roma - il rettore della chiesa crollata : “Sabato doveva esserci un matrimonio - sarebbe stata una Strage” : “Ero steso, stavo leggendo, mi sono affacciato e c’erano persone che urlavano, non so quanti erano ci vedo poco. Sono uscito e ho visto già tutti li, vigili del fuoco, polizia. Sabato era previsto un matrimonio e ora staremmo qui a piangere i morti”. Così Daniele Libanori, rettore della chiesa di San Giuseppe dei Falegnami cui è crollato il tetto il pomeriggio di giovedì 30 agosto. L'articolo Roma, il rettore della chiesa ...

Mafia - rubato a Trapani il busto commemorativo delle vittime della Strage di Pizzolungo : Strano furto a Trapani. Qualcuno ha rubato il busto collocato in una scuola e dedicato a Barbara Rizzo e ai suoi figli, Salvatore e Giuseppe Asta, vittime della strage mafiosa di Pizzolungo del 2 aprile 1985. I ladri sono entrati nel plesso scolastico che si trova in via Salemi e lo ha portato via. Barbara Rizzo e i suoi due gemellini di appena sei anni furono uccisi da un’autobomba destinata a colpire il magistrato Carlo Palermo. L’auto su cui ...

Strage del Pollino - Chiara riabbraccia la sorella | La lettera ai genitori morti : "Grazie" : Le due bimbe si sono ritrovate al Gemelli di Roma, dopo la tragedia nelle Gole del Raganello che ha distrutto la loro famiglia

Maltempo - Coldiretti : SOS grandine in vendemmia - Strage delle uve Primitivo : L’allarme Maltempo e grandine colpisce i vigneti dove le uve sono pronte per la raccolta o dove è appena iniziata la vendemmia, favorita dal lungo periodo di caldo. E’ quanto emerge da un monitoraggio della Coldiretti in relazione all’ondata di Maltempo prevista sull’Italia da nord a sud che rischia di creare problemi alle coltivazioni già colpite da eventi climatici avversi con oltre mezzo miliardo di danni all’agricoltura dall’inizio ...

Strage del Raganello - la piccola Chiara si è svegliata dal coma/ L’annuncio durante i funerali dei genitori : Strage del Raganello, la piccola Chiara si è svegliata dal coma: l'annuncio dato questo pomeriggio durante i funerali dei due genitori. Era diventata simbolo della tragedia.(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 20:46:00 GMT)

Strage del Pollino - i funerali della guida. Il vescovo : "Riconsideriamo il nostro rapporto con la Natura" : A Cerchiara l'ultimo saluto ad Antonio De Rasis, 32 anni, unica vittima calabrese. Era fra i soccorittori di Rigopiano. Monsignor Favino: "Un'esistenza entusiasta e dedicata agli altri"

Strage sul Pollino - è il giorno del dolore a Qualiano : mille in lacrime per Antonio e Carmen : Qualiano - È il giorno del dolore per la città di Qualiano, dove risiedevano Antonio Santopaolo e Carmen Tammaro, i coniugi morti nella tragedia del Raganello. Quasi mille le...

Strage del Pollino - l'atto d'accusa della sociologa e naturalista : "Attenti al business indiscriminato" : Stefania Emmanuele, ex assessore a Civita, promotrice del territorio: "Attirare turisti non basta. Se il primo obiettivo è fare grandi numeri, questo è il rischio che si corre. Interroghiamoci tutti sugli errori fatti"