Stazione Spaziale | Roscosmos non conferma l’ipotesi errore umano

Giallo sulla Stazione Spaziale - buco e perdita di ossigeno : “Sabotaggio - avviata inchiesta” : La falla scoperta riguarda la navetta Soyuz usata per portare gli astronauti sulla Iss. Inizialmente si era pensato a un micro-meteorite ma durante la riparazione si è scoperto che molto più probabilmente era un foro fatto dall'uomo. Si ipotizza un sabotaggio prima della partenza.Continua a leggere

Stazione Spaziale Internazionale : perdita di pressione per un buco di 2 millimetri : Nello spazio, anche il più piccolo imprevisto va trattato con la massima attenzione. Per questo, quando la notte del 29 agosto le basi di controllo a Houston e a Mosca hanno registrato un piccolo calo di pressione sulla Stazione Spaziale Internazionale, gli astronauti a bordo sono stati mobilitati per cercare la possibile causa. E così i sei membri dell’Expedition 56 si sono messi all’opera, e dopo qualche ora hanno trovato il responsabile della ...

La Russia non porterà più gli astronauti americani sulla Stazione Spaziale - : Il contratto tra la Russia e gli Stati Uniti per il trasferimento degli astronauti della NASA sulla stazione spaziale Internazionale , ISS, scadrà ad aprile 2019. Lo ha detto il vice primo ministro ...

