Stati Uniti | deficit commerciale luglio a 50 | 1 miliardi

Siria - gli Stati Uniti non hanno una capacità d'attacco : Gli Stati Uniti, attualmente, hanno una minima e rischiosa capacità di attacco in Siria con due sole unità navali in grado di lanciare complessivamente circa sessanta missili da crociera dal Mar ...

Libia : Ue - Stati membri sono uniti : ANSA, - BRUXELLES, 4 SET - "Gli Stati membri dell'Ue hanno una posizione unita sulla Libia". Lo afferma una portavoce del Servizio europeo per l'azione esterna, ad una domanda sulle accuse dell'Italia ...

Libia : Ue - Stati membri sono uniti : ANSA, - BRUXELLES, 4 SET - "Gli Stati membri dell'Ue hanno una posizione unita sulla Libia". Lo afferma una portavoce del Servizio europeo per l'azione esterna, ad una domanda sulle accuse dell'Italia ...

Golf - Ryder Cup 2018 : i qualificati di Europa e Stati Uniti. Francesco Molinari n. 1 del Vecchio Continente. Olesen stacca l’ultimo pass : E’ febbre Ryder a meno di un mese dall’inizio della sfida più attesa dell’anno. Europa e USA hanno già completato due terzi della loro squadra in vista della Ryder Cup 2018, in programma sul percorso del Le Golf National, a due passi da Parigi (Francia). E tra i magnifici 8 c’è anche Francesco Molinari, il numero 1 della pattuglia europea sulla base dei risultati conseguiti in un 2018 che lo ha visto trionfare nel BMW PGA ...

Horror negli Stati Uniti : guardia giurata beccata a violentare un cadavere : L'ospedale S. Francis di Memphis (Stati Uniti); Amie Parham, 37enne morta improvvisamente e la guardia giurata Cameron Wright, 23 anni: tutti protagonisti di una storia Horror al limite della realtà, che - purtroppo - si è verificata nella struttura sanitaria americana.La vicenda chocAmie è morta all'improvviso, era sana e felice. Nessuna malattia o patologia. I genitori subito dopo la morte hanno deciso di donare gli organi della ragazza in ...

Asia Argento cancellata anche negli Stati Uniti : Non saranno trasmesse, fino a data da destinarsi, le due puntate della pluripremiata serie televisiva 'Parts Unknown - Cucine Segrete' nelle quali compare in veste di attrice e poi di regista, Asia ...

Il miliardario cinese Richard Liu è stato arrestato per molestie sessuali negli Stati Uniti : È il fondatore di JD.com, la grande azienda di e-commerce rivale di Alibaba The post Il miliardario cinese Richard Liu è stato arrestato per molestie sessuali negli Stati Uniti appeared first on Il Post.

Se il futuro della Chiesa cattolica passa per gli Stati Uniti : La contaminazione tra fede e politica, negli Stati Uniti, è sempre stata all'ordine del giorno. Ci si ricorderà delle posizioni prese dai gesuiti durante il 68'. Forse siamo ancora allo stesso punto ...

Grecia-Stati Uniti : ambasciatore Usa Pyatt - Atene e Washington hanno interessi convergenti in Balcani occidentali e Mediterraneo orientale : "L'agenda politica della Grecia va ad incontrare gli interessi e la visione degli Stati Uniti nella macroregione, sia in termini di futuro dei Balcani occidentali che di lotta alla minaccia del ...

La pace in Medio Oriente - secondo gli Stati Uniti : , BBC News, Scienza Ma quanto è bella l'aurora di Saturno? È la prima volta che la vediamo così bene. , Gizmodo, Ambiente Fa più caldo ' gli insetti hanno più fame ' in frutta e verdura servono più ...

Gli Stati Uniti interromperanno i finanziamenti all’agenzia dell’ONU che si occupa dei rifugiati palestinesi : Gli Stati Uniti hanno annunciato che interromperanno i finanziamenti all’agenzia dell’ONU che si occupa dei rifugiati palestinesi, la UN Relief and Works Agency (UNRWA). È una decisione che potrebbe avere conseguenze rilevanti per le cinque milioni di persone che attualmente fanno The post Gli Stati Uniti interromperanno i finanziamenti all’agenzia dell’ONU che si occupa dei rifugiati palestinesi appeared first on Il Post.

Nafta - niente accordo tra Stati Uniti e Canada : niente accordo tra Stati Uniti e Canada sul nuovo Nafta. I colloqui tra le due delegazioni di negoziatori si sono conclusi senza un'intesa su un nuovo accordo di libero scambio nordamericano, ma le ...

Gli Stati Uniti stanno mettendo in dubbio la cittadinanza di centinaia di persone : Forse migliaia, tutti nati al confine tra Texas e Messico: il governo Trump sostiene che centinaia di ispanici abbiano certificati di nascita falsi The post Gli Stati Uniti stanno mettendo in dubbio la cittadinanza di centinaia di persone appeared first on Il Post.

Stati Uniti - scontro tra un bus e un Tir : almeno sette morti : E' di almeno sette morti e decine di feriti il bilancio provvisorio di un incidente ad Albuquerque, in New Mexico. Un autobus che trasportava una cinquantina di passeggeri si è scontrato con un Tir. ...