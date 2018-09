Sta per chiudere il profilo Twitter gestito ogni settimana da uno svedese diverso

Tiro a volo - Mondiali 2018 : Jessica Rossi e Silvana Stanco a caccia del pass olimpico. Prima però devono meritarsi la finale… : Si è conclusa la Prima giornata dedicata al trap femminile ai Mondiali di Tiro a volo in corso a Changwon (Corea del Sud). Al termine di tre serie sulle cinque totali (sono stati sparati 75 piattelli, ne mancano ancora 50 Prima di stilare una classifica ufficiale) Jessica Rossi e Silvana Stanco si trovano appaiate in quarta posizione con lo score provvisorio di 70/75. Entrambe le tiratrici italiane sono ancora in piena corsa per l’accesso ...

Kanye West Starebbe pensando di diventare direttore creativo per un famoso sito hot : In vista dei primi awards della piattaforma hard The post Kanye West starebbe pensando di diventare direttore creativo per un famoso sito hot appeared first on News Mtv Italia.

Aereo da Dubai isolato in piSta a New York : “A bordo un centinaio di persone malate” : Allarme a bordo di un Aereo della compagnia Emirates diretto da Dubai a New York. Decine di passeggeri si sarebbero sentiti male durante il viaggio: in tanti avrebbero febbre alta e tosse. Quando l’Aereo è atterrato all'aeroporto internazionale JFK di New York ed è stato messo subito in quarantena.Continua a leggere

Temptation Island Vip - l'indiscrezione : "La Marini ha perso la teSta per un tentatore" : Valeria Marini ha voluto mettere alla prova il suo fidanzato Patrick Baldassari portandolo a Temptation Island Vip . La showgirl e il compagno in questi giorni, infatti, si trovano nel villaggio delle ...

Vaccini - la maggioranza fa dietrofront : pronto l’emendamento - reSta l’obbligo per l’iscrizione a nidi e scuole materne : Il governo prepara il dietrofront sui Vaccini con un emendamento che conferma l’obbligo delle immunizzazioni per la frequenza scolastica. La maggioranza sta infatti valutando una serie di proposte di modifica presentate da diversi gruppi parlamentari che abroga dal decreto Milleproroghe l’emendamento, approvato ad agosto dal Senato, che sposta all’anno scolastico 2019-2020 il divieto di accesso ai servizi educativi per l’infanzia e ...

Ricerca Google mostra la cronologia personale e Google+ Sta per introdurre nuove funzioni : Mente Google+ pianifica la possibilità di aggiungere u post tra i preferiti e sta per chiudere gli eventi, mentre Ricerca Google mostra risultati dalla cronologia personale. L'articolo Ricerca Google mostra la cronologia personale e Google+ sta per introdurre nuove funzioni proviene da TuttoAndroid.

Mondiali Basket – Fissata per il 10 settembre la conferenza Stampa di Italia-Polonia : FIBA World Cup 2019 European Qualifiers, il 10 settembre la conferenza di presentazione di Italia-Polonia (ore 13): a Bologna riprende la corsa degli Azzurri verso il Mondiale cinese Lunedì 10 settembre, nella Piazza coperta della Sala Borsa di Piazza Nettuno, 3 a Bologna (ore 13:00), il presidente FIP Giovanni Petrucci e il CT della Nazionale maschile Meo Sacchetti incontreranno i media nella conferenza di presentazione di Italia-Polonia, ...

Visitazione di Pontorno - l’arte italiana in tour Usa. Ma preStare un’opera è sempre un rischio : In un articolo pubblicato su ilfattoquotidiano.it il 19 agosto si annunciava l’imminente e problematica partenza della Visitazione (1528-1530 circa) di Pontormo per gli Stati Uniti, un’opera già vacante da diversi anni dalla sua collocazione nella pieve dei Santi Michele Arcangelo e Francesco a Carmignano in seguito al suo restauro e successivo prestito a Palazzo Strozzi, per la mostra Rosso e Pontormo nel 2014 e The Greeting di Bill Viola nel ...

Famiglia uccisa in Macedonia - la figlia arreStata : "L'ho fatto perché non volevano che sposassi un italiano" : Blerta Pocesta, la giovane arrestata con altre due persone con l'accusa di essere responsabile dell'uccisione del padre, della madre e della sorella minore in Macedonia, avrebbe organizzato il triplice delitto perché la Famiglia non le consentiva di sposarsi con un italiano. A riferirlo è il quotidiano macedone in lingua albanese 'Koha'."Non mi permettevano di sposare un italiano", scrive il giornale citando la donna 28/enne per la ...

Vaccini - pronto emendamento della maggioranza : reSta l'obbligo per entrare in classe : pronto un emendamento della maggioranza gialloverde per confermare l'obbligo delle vaccinazioni per la frequenza scolastica. La maggioranza sta infatti valutando una serie di emendamenti...

Fabrizio Corona super innamorato di Zoe : feSta di compleanno e dedica speciale sui social : «Auguri piccola Mowgli». Scrive così Fabrizio Corona nel suo ultimo post Instagram. Una dedica speciale alla sua nuova fidanzata Zoe Cristofoli nel giorno del suo compleanno. Una...

Fifa 19 – Icone : tutto quello che devi sapere sulle nuove leggende di FUT! Oggi l’annuncio della liSta completa! C’è anche Stoichkov! : Dopo aver annunciato, fra il 3 ed il 4 agosto, i nomi delle prime 10 nuove Icone di Fifa 19, nella giornata di Oggi, 5 settembre, EA Sports svelerà la lista completa delle Icone presenti in FUT 19! Ecco il messaggio pubblicato da EA Sports su Twitter Coming soon: One #ICON every hour. This is the #ClassOf19 […] L'articolo Fifa 19 – Icone: tutto quello che devi sapere sulle nuove leggende di FUT! Oggi l’annuncio della lista ...

App InStagram per fare shopping? Cosa ha in serbo il social per gli acquisti : L'app Instagram nasce come social di condivisione di foto e immagini ma si sta trasformando in uno strumento sempre più complesso e variegato di interazione con contenuti di vario tipo. In questa estate è stata introdotta una nuova feature che consente di caricare sul proprio profilo un video della durata considerevole (fino a 60 minuti) che equipara il servizio ad una sorta di canale YouTube. Ora la piattaforma sembrerebbe virare spedita verso ...

Russia - 15enne perde ai videogiochi e si taglia la teSta con una motosega : Il tragico fatto è avvenuto in Russia, nel villaggio di Mogochino nella regione di Tomsk. Il 15enne Pavel Matveev è stato trovato senza vita nel cortile della sua casa: “Passava ore davanti al computer a giocare a quel gioco, i nervi lo avevano abbandonato" ha detto una parente.Continua a leggere