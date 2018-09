Spray al peperoncino e bastoni telescopici per la Municipale spezzina

Spray al peperoncino esplode in volo : 15 persone intossicate : Sono 15 le persone rimaste intossicate dall'esplosione di una bomboletta di Spray al peperoncino a bordo di un aereo della Hawaiian Airlines in viaggio dalla California, a Maui. Lo Spray si trovava ...

Panico a bordo di un aereo della Hawaiian Airlines - Spray al peperoncino esplode in volo : 15 persone intossicate : Una bomboletta di spray al peperoncino è esplosa a bordo di un aereo della Hawaiian Airlines in viaggio da Oakland, California, a Maui. Al momento dell'incidente sul volo si trovavano 256 passeggeri e ...

Sindaco leghista regala Spray al peperoncino : "Non subire - difenditi" : A Cascina, Comune in provincia di Pisa, il Sindaco leghista Susanna Ceccardi ha deciso di regalare alle dipendenti comunali uno spray al peperoncino, così che possano difendersi da eventuali aggressioni."Non subire, difenditi": questo il motto al suono del quale il primo cittadino porta la bandiera della prevenzione alla violenza sulle donne. Già in passato la Ceccardi aveva attuato misure simili, distribuendo gratuitamente spray al peperoncino ...

In auto taser e Spray al peperoncino - denunciato : CASTELVETRO - Nel cassetto porta oggetti dell'auto c'erano un taser , lo storditore elettrico, perfettamente funzionante e una bomboletta di spray al peperoncino di capienza cinque volte superiore al ...

Calci alle forze dell'ordine - a Napoli immigrato fermato con Spray al peperoncino : Un immigrato del Mali di 30 anni è stato bloccato con lo 'spray al peperoncino' da parte della Polizia dopo che l'uomo aveva colpito a Calci sia i militari dell'Esercito, in piazza Garibaldi a Napoli, ...

Spray al peperoncino - perché è uno strumento di autodifesa efficace : Si possono acquistare liberamente nelle armerie, in farmacie e sul web. Costano fra gli otto e i 25 euro. Come e quando si usano.

Aggredisce ragazza che si salva con lo Spray al peperoncino : 'Craxi il nigeriano' verso il processo immediato : MILANO processo con rito immediato. E' pronta a chiederlo la procura di Milano per Craxi Kecoius, conosciuto anche come 'Craxi il nigeriano', in cella da venerdì scorso per aver aggredito e tentato di ...

La sindaca (leghista) che regala lo Spray al peperoncino alle donne : Dopo il caso di Milano, si torna a parlare dell'utilizzo dello spray al peperoncino per la difesa personale. E la sindaca leghista di Cascina, Susanna Ceccardi, promette: "Quest'anno provvederemo a distribuire altri spray e ad organizzare altri corsi di difesa personale. La difesa è sempre legittima".Continua a leggere

Pisa - la campagna contro la violenza sulle donne del sindaco di Cascina : 'Spray al peperoncino per tutte' : Spray al peperoncino gratis per tutte, "perché difendersi è legittimo". Parola di Susanna Ceccardi , sindaco leghista di Cascina, Pisa, , che ha deciso di proporre per il secondo anno di fila il suo ...

Milano : clandestino tenta stupro - lei si salva grazie allo Spray al peperoncino : Un immigrato nigeriano di 31 anni è stato arrestato a Milano per aver molestato una ragazza alla stazione di porta Garibaldi - La vittima è riuscita a mettersi in salvo spruzzando spray al peperoncino.

Spray urticante al peperoncino - quando si può usare e dove si compra - : La bomboletta al peperoncino è un mezzo di autodifesa molto comune, utilizzato dal 2014 anche dalle forze dell'ordine. Tuttavia, ci sono dei limiti legali imposti dall'uso di questo strumento che - ...

Milano - tenta di violentare una ragazza in stazione ma lei usa lo Spray al peperoncino e riesce a fuggire : arrestato. Il video : Venti luglio, stazione di Porta Garibaldi, a Milano. Poco prima delle 5 una ragazza di 25 anni, di ritorno dal turno notturno di lavoro, viene avvicinata da un 31enne nigeriano. In un primo momento l’uomo la blocca e la palpeggia ma desiste dal continuare per la presenza di alcuni passanti. Poco dopo, però, insegue la ragazza per continuare a molestare, ma lei estrae dalla borsa lo spray urticante e colpendolo sul viso riesce a fuggire. ...

TENTATO STUPRO MILANO STAZIONE GARIBALDI - SALVA CON Spray PEPERONCINO/ Ultime notizie : video assalto migrante : MILANO, tentata violenza alla STAZIONE GARIBALDI: 25enne molestata due volte da un immigrato irregolare, si è difesa usando lo SPRAY urticante. Identificato e arrestato il migrante(Pubblicato il Fri, 03 Aug 2018 12:35:00 GMT)

Tour de France - altra follia dopo il caso Nibali : Spray al peperoncino della gendarmerie colpisce i corridori. Gara sospesa : La sedicesima tappa del Tour de France, da Carcassonne a Bagnères-de-Luchon, è stata fermata e sospesa dopo nemmeno 30 chilometri dal via. Lungo il percorso, infatti, è andata in scena una protesta di un gruppo di contadini Francesi, che hanno provato a bloccare la strada con trattori e balle di fieno. La polizia, per disperderli, ha usato quello che dai media locali viene definito spray al peperoncino (in ogni caso, uno spray urticante). Il ...