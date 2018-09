Spagna | Real Madrid | un Vinicius part-time? Preso di mira in Segunda

Dalla Spagna : 'Roma - Monchi ha trattato Marcos Llorente col Real' : ROMA - È stata una sessione di mercato ricca quella della Roma , che ha chiuso la sessione estiva con ben dodici acquisti. Tante promesse, come Kluivert e Coric , ma anche grandi giocatori affermati ...

Spagna - parla Tebas : «Il “Clasico” a New York? Irrealizzabile» : Javier Tebas, presidente de LaLiga, ha rilasciato una lunga intervista durante la quale ha toccato diversi argomenti: dal VAR alle partite all'estero. L'articolo Spagna, parla Tebas: «Il “Clasico” a New York? Irrealizzabile» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Real Madrid - dalla Spagna : il PSG non riscatta Mbappè? Real pronto all’affondo : PSG NON riscatta MBAPPè- Il PSG potrebbe non riscattare Mbappè dal Monaco al costo di 180 milioni di euro a causa di alcuni problemi legati al Fair Play finanziario. Questo ciò che riportato i colleghi spagnoli di “Chiringuito“, quotidiano che seguì molto da vicino anche il passaggio di Cristiano Ronaldo alla Juventus. Come si legge, […] L'articolo Real Madrid, dalla Spagna: il PSG non riscatta Mbappè? Real pronto ...

Calciomercato - dalla Spagna : il Real Madrid punta Icardi : La finale di Supercoppa Europea persa contro i cugini dell'Atletico ha aperto gli occhi a Julen Lopetegui che, prima d'ora, si era sempre mostrato soddisfatto della propria rosa, anche di fronte alla ...

Inter - in Spagna sicuri : "Modric resta : accordo con il Real Madrid" : I catalani Sport e El Mundo Deportivo preferiscono al solito occuparsi di Barça: da Messi nuovo capitano all'offensiva del Psg per Dembelé. Anche questo però può essere un indizio: c'è da scommettere ...

Dalla Spagna sono sicuri : Modric resta al Real Madrid e rinnova : "As" e "Marca" scommettono sulla permanenza del croato nella capitale spagnola, ma i tifosi dell'Inter continuano a sognare grazie a qualche indizio social

