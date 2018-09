Temptation Island Vip : scopriamo le coppie Ursula Bennardo e Sossio Aruta; Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi : Temptation Island Vip presenta, attraverso dei contributi video, le coppie in modo tale da permetterci di scoprire il perché della partecipazione di questi personaggi noti al reality dei sentimenti e delle tentazioni di Canale 5. Simona Ventura al timone del programma – per la prima volta – ci trasporterà in una location fantastica per parlare di sentimenti, di valori, di emozioni, di gelosie, di spazi e di incomprensioni. La ...

Sossio Aruta pronto per il matrimonio - ma Ursula dice di no : Il 12 settembre su Canale Cinque partirà la prima edizione dell'attesissimo Temptation Island Vip, in cui vedremo come procede la storia d'amore tra Sossio Aruta e Ursula Bennardo, nata a Uomini e Donne. La coppia ha deciso di andare sull'isola per mettere alla prova il loro amore e, anche se non si sa ancora cosa sia successo durante la loro partecipazione, una notizia davvero incredibile sta facendo impazzire i fans. Sossio, che come abbiamo ...

Temptation Island Vip - ecco Bettarini - che ritrova la Ventura... - Zenga jr. e Sossio Aruta : Sono stati rilasciati altri tre video di presentazione delle coppie che parteciperanno a Temptation Island Vip, il programma che rivedrà Simona Ventura alla conduzione di un reality, genere in cui ...

Temptation Island Vip : Ursula Bennardo non è ancora pronta per sposare Sossio Aruta : Manca pochissimo per vedere sulla rete ammiraglia Mediaset la prima edizione del reality “Temptation Island Vip” condotto da Simona Ventura. Una delle partecipanti, precisamente un volto conosciuto dal pubblico grazie al famoso dating show “Uomini e donne”, prima di approdare in Sardegna ha fatto delle confessioni sul fidanzato nel corso di un’intervista. Si tratta della dama Ursula Bennardo che al magazine edito da Cairo Editore ha rivelato di ...

UOMINI E DONNE/ Anticipazioni : Sossio Aruta non torna - pronto a sposare Ursula Bennardo (Trono Over) : UOMINI e DONNE, Anticipazioni trono over: dopo Giorgio Manetti, anche Sossio Aruta dice addio alla trasmissione e si dice pronto a sposare Ursula Bennardo.(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 07:35:00 GMT)

Sossio Aruta e Ursula si sposano dopo Temptation Island Vip? Parla lui : Temptation Island Vip, Sossio Aruta vuole sposare Ursula: la rivelazione Mercoledì 12 Settembre debutterà su Canale 5 la prima edizione di Temptation Island Vip condotta da Simona Ventura. E una delle coppie vip ha già fatto molto Parlare i numerosi telespettatori sui social. Chi? Sossio Aruta e Ursula Bennardo. Difatti in queste ultime ore è uscita una loro intervista sul magazine Di Più, che ha già scatenato un bel putiferio sul web. Il ...

Uomini e Donne/ Foto - Sossio Aruta sparito dai social? (Trono over) : Uomini e Donne: dopo gli scatti in compagnia di Ida Platano, Gemma Galgani ha ringraziato la sua migliore amica per il tempo trascorso insieme. Ecco…(Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 12:50:00 GMT)

Che fine ha fatto Sossio Aruta : Sossio Aruta è pronto per Temptation Island Vip, al fianco di Ursula Bennardo. Non ha però mai detto addio al calcio, la sua vera passione. Settembre 2018 sarà il mese di Temptation Island Vip. Si tratta della prima edizione del format di Maria De Filippi con personaggi noti. Il ruolo di Filippo Bisciglia sarà ricoperto da Simona Ventura, che guiderà i propri spettatori nell’analisi di ben sei storie d’amore, che verranno messe alla prova da ...

UOMINI E DONNE/ Foto - Sossio Aruta e Ursula Bennardo - amore a gonfie vele sui social (Trono Over) : UOMINI e DONNE trono over: amore a gonfie vele anche sui social per Sossio Aruta e Ursula Bennardo. Tina Cipollari annuncia il suo ritorno come opinionista.(Pubblicato il Sun, 05 Aug 2018 07:35:00 GMT)

Temptation Island Vip : Sossio Aruta e Nilufar Addati nel cast : Nilufar Addati e Sossio Aruta approdano a Temptation Island Vip Domani sera terminerà la quinta edizione di Temptation Island. Tuttavia la produzione del reality show più piccante della stagione estiva è già al lavoro per la versione vip, che andrà in onda a Settembre. Alla conduzione del programma ci sarà nientepopodimeno che Simona Ventura. Proprio qualche giorno fa il giornalista del magazine Chi Gabriele Parpiglia ha rivelato le prime due ...