SOPHIE TARICONE | FIGLIA DI PIETRO E KASIA SMUTNIAK Foto | pubblico emozionato | è la sua

SOPHIE TARICONE - la figlia di Pietro e Kasia Smutniak a Venezia : I capelli raccolti in una treccia morbida e un abito di velluto blu a maniche corte, lungo fino ai piedi: il 3 settembre 2018, a meno di 24 ore dal suo quattordicesimo compleanno, Sophie Taricone ha fatto il suo ingresso in società, sfilando sul red carpet della 75esima mostra del cinema di Venezia, per mano a mamma Kasia Smutniak, splendida in abito nero a maniche lunghe impreziosito da ricami d’argento. Sophie è figlia della Smutniak e ...

