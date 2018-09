Solo Piazza Affari resiste al vento delle vendite in Europa

JeSolo - operazione antidroga in piazza Mazzini. Una decina di arresti : Il mega blitz con gli agenti della polizia di Stato in borghese. Nella rete anche altri soggetti pericolosi. Plauso del sindaco

Russia - Putin riforma le pensioni : “A casa Solo a 65 anni”. E i russi tornano in piazza : In diciotto anni, da quando è al potere, Vladimir Putin si è sempre detto contrario ad una riforma delle pensioni. Oggi non più: con un ordine firmato dal primo ministro Dmitry Medvedev a metà dello scorso giugno, alla Duma di Stato è arrivato un disegno di legge per aumentare l’età in cui i russi possono smettere di lavorare. Una riforma che il delfino di Putin definisce ‘graduale’ e che entrerà in vigore nel 2019: il progetto di legge prevede ...

De Laurentiis : “Squadre B? Solo un assist alla Juventus per piazzare i 45 giocatori in più” : Ne ha per tutti Aurelio De Laurentiis, nel corso della conferenza stampa in Comune come nuovo proprietario del Bari. L'articolo De Laurentiis: “Squadre B? Solo un assist alla Juventus per piazzare i 45 giocatori in più” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Lotito punta il Bari : “Le mie risorse a disposizione - ma Solo se gradito alla piazza” : Anche Claudio Lotito scende in campo per il nuovo Bari: il patron della Lazio ha manifestato il suo interesse per il club pugliese, L'articolo Lotito punta il Bari: “Le mie risorse a disposizione, ma solo se gradito alla piazza” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

“È successo dopo il Grande Fratello”. Veronica Satti e Bobby Solo - la notizia spiazza i fan : Uno dei personaggi più attesi dell’ultimo Grande Fratello prima ancora che il reality show condotto da Barbara D’Urso prendesse il via. Lei, Veronica Satti, era infatti entrata nella casa sperando di attirare le attenzioni del padre, il famoso cantante Bobby Solo, con il quale i rapporti si erano interrotti da ben quindici, lunghissimi anni. La vicenda era finita anche in tribunale e aveva avuto un’importante eco ...

Montefiore : domenica "Aroldo ma non Solo". Tutto Verdi in piazza : Per le sue qualità musicali e divulgative, lo spettacolo è stato scelto per essere eseguito il prossimo autunno tra gli spettacoli inaugurali del Teatro Galli.

Diretta / Sudafrica Inghilterra (risultato live 3-6) streaming video e tv : Solo calci piazzati (rugby) : Diretta Sudafrica Inghilterra streaming video e tv, orario e risultato live della partita di rugby, test match di prestigio a Città del Capo (oggi 23 giugno)(Pubblicato il Sat, 23 Jun 2018 17:57:00 GMT)