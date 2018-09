Skype | arriva la registrazione delle chiamate e videochiamate

surface-phone

(Di mercoledì 5 settembre 2018) Presentata durante il mese di luglio e rilasciata per gli utenti iscritti al programma Preview il mese scorso, Microsoft ha quest’oggi finalmente pubblicato la funzionalità die videoTale feature, sviluppata in base ai suggerimenti di UserVoice, è completamente basata sul cloud, di conseguenza, i file vengono sincronizzati tra tutti i device e non sono salvati automaticamente in locale. Una volta avviata la, tutti gli interlocutori ricevono ovviamente una notifica di avviso e, se l’utente lo desidera, può anche condividerla con i propri contatti. La disponibilità, al momento, è garantita per Android, iOS e Windows ma c’è una particolare eccezione per quest’ultima: mentre la versione classica desktop supporta già la funzione, la UWP del Microsoft Store la riceverà soltanto nelle prossime settimane. Come ...