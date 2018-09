SKRIPAL | MANDATO DI CATTURA INTERNAZIONALE PER 2 RUSSI | MOSCA VS LONDRA Ultime notizie

Caso SKRIPAL - mandato di arresto per 2 russi : il veleno nascosto in una boccetta di profumo : La polizia inglese ha detto di aver raccolto prove sufficienti per incriminare Alexander Petrov e Ruslan Boshirov per l’avvelenamento dell’ex spia russa Sergei Skripal e di sua figlia Yulia, avvenuto lo scorso 4 marzo a Salisbury. L'agente nervino utilizzato per intossicare padre e figlia sarebbe stato nascosto in una falsa boccetta spray di profumo.Continua a leggere

SKRIPAL - Inghilterra emette mandato di cattura per due russi/ Ultime notizie - Mosca : “Una provocazione” : Caso Skripal, Inghilterra: mandato di arresto per due russi: Ultime notizie, si tratta di Alexander Petrov e Ruslan Boshirov. Per Scotland Yard tentarono di uccidere l'ex spia e la figlia (Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 14:56:00 GMT)

Caso SKRIPAL - Scotland Yard spicca un mandato d'arresto per due russi - : Identificati i presunti responsabili della tentata uccisione, nel marzo scorso a Salisbury, dell'ex spia e di sua figlia Yulia. La polizia britannica parla di "sufficienti indizi" contro i due uomini. ...

CASO SKRIPAL - INGHILTERRA : MANDATO DI ARRESTO PER DUE RUSSI/ Ultime notizie : avvelenarono ex spia e la figlia : CASO SKRIPAL, INGHILTERRA: MANDATO di ARRESTO per due RUSSI: Ultime notizie, si tratta di Alexander Petrov e Ruslan Boshirov. Per Scotland Yard tentarono di uccidere l'ex spia e la figlia (Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 13:56:00 GMT)

Caso SKRIPAL : la polizia britannica ha emesso un mandato d'arresto per 2 cittadini russi per il caso SKRIPAL. : Due cittadini russi, Alexander Petrov e Ruslan Boshirov, sono sospettati dalla polizia britannica per il tentato avvelenamento con il gas nervino dell'ex spia russa Sergei Skripal e di sua figlia Yulia, risalente allo scorso 4 marzo. Lo ha annunciato il numero due di Scotland Yard, Neil Basu, che ha riferito di aver raccolto "indizi sufficienti" per accusare i due di cospirazione e di tentato omicidio. Lo stesso Basu ha però precisato che ...

Caso SKRIPAL - mandato di arresto per due cittadini russi : La polizia britannica ha emesso un mandato d' arresto nei confronti di due cittadini russi sospettati dell'avvelenamento dell'ex spia russa Sergei Skripal e della figlia Yulia. Secondo Scotland Yard ...